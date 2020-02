S’ha constituït la Comissió Municipal de Coordinació Turística a València

Connect on Linked in

S’ha constituït la Comissió Municipal de Coordinació Turística, que reuneix els principals representants de les àrees de govern de la ciutat relacionades amb el sector, amb l’objectiu d’estimular el diàleg i la coordinació entre estes àrees, a fi d’afermar un model turístic consensuat i transversal per a València.

El president de la comissió i regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha fet un balanç de les actuacions realitzades en 2019 i ha presentat el pla de treball per a 2020. Segons l’edil, “a la vista dels resultats, este model més participatiu tant amb el sector com amb les institucions està demostrant ser la clau per a aconseguir tots els nostres objectius i situar València en l’avantguarda del turisme”.

“El model participatiu, impulsat per la Fundació Visit València i basat en l’estratègia de programa, està sent clau per a portar al sector turístic de la ciutat a ser un dels més competitius d’Espanya, com avalen els resultats d’este últim exercici. Durant 2019 s’ha produït un augment notable en rendibilitat, connexions aèries, sistemes d’intel·ligència turística, internacionalització, sostenibilitat i en nombre de visitants en temporada baixa”, ha conclòs el regidor.