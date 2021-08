S’ha instal·lat un nou aparell d’aire condicionat en el Consultori Auxiliar de Riola

Print This Post

En els pròxims mesos, s’iniciarà la remodelació del centre amb càrrec al Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris (PIAC) de la Conselleria de Sanitat

Este matí s’ha instal·lat i ha entrat en funcionament un nou aparell d’aire condicionat en el Consultori Auxiliar de Riola, gràcies a la col·laboració i treball mutu entre el Departament de Salut de la Ribera i l’ajuntament de la localitat. El nou equip ha substituït a un dels 4 que ja existien en el Consultori Auxiliar i que, per la seua obsolescència, no s’ha pogut reparar. L’equip avariat donava cobertura a una única consulta del Centre Auxiliar, sense que la resta de dependències del centre sanitari s’haja vist afectada per l’avaria, la qual cosa ha permés atendre pacients i usuaris en condicions de confortabilitat en tot moment.

Pertanyent a la zona bàsica de Sueca, el consultori auxiliar de Riola és de titularitat municipal i en els pròxims mesos està prevista la seua remodelació a càrrec del Pla d’Intervenció Arquitectònica en Consultoris (PIAC) de la Conselleria de Sanitat, que ha dotat per a això a l’Ajuntament de la localitat amb 100.000 euros.