S’ha presentat a Massamagrell la I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó

Connect on Linked in

La vesprada del dijous 8 d’octubre, en el Centre Cultural de Massamagrell es va presentar la I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó al costat del mallot oficial que portaran els corredors que realitzen esta gesta.

La peregrinació se celebrarà dissabte que ve 17 octubre, amb eixida des de Massamagrell (a les 8 am) rumb a Albentosa a la província de Terol (Regne d’Aragó) i amb arribada a la Catedral de València sobre les 17 pm.

L’acte va començar amb un minut de silenci en memòria de don Enrique Senent Sales, president Associació Cultural El Camí del Sant Greal mort recentment.

Jesús Gimeno, regidor del Grup Municipal Ciutadans i secretari de l’Associació Cultural ‘El Camino del Santo Grial’, va donar la paraula a Dra. Ana Mafé presidenta en funcions de l’Associació, qui va destacar la inclusió en la seua tesi doctoral de la primera iniciativa ciclista l’any 2016, al costat de les mateixes persones que faran possible esta peregrinació.

De forma molt concisa, la Dra. Mafé va explicar que la vertebració del Camí del ‘El Camino del Santo Grial’ va ser gestada pel visionari arquebisbe de València Dr. Sr. Marcelino Olaechea a principis de 1958 entre Aragó i València. Per a la celebració del XVII centenari de l’estada de la sagrada relíquia del Sant Calze en terres hispanes. Un projecte de generació de territori, de desenvolupament de vida i prosperitat que, per a sort dels gallecs va ser menystingut en favor del Camí de Santiago per les autoritats del moment.

La Dra. Mafé va comentar la necessitat d’unir sinergies des de la societat civil i propulsar aquest recorregut que, per a l’Any Jubilar, coincidix en alguns trams amb una de les rutes de peregrinació paleocristianes més important a tot el món: el Camí del Sant Vicent, menystingut també des de fa dècades per l’Administració turística.

Realitzades les reflexions en clau econòmica, social i de creixement espiritual, l’expert randoneur Domingo Santos, organitzador d’esta I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó va fer esment dels noms dels 21 ciclistes participants i de les tres dones que realitzaran funcions fonamentals de suport logístic.

Va finalitzar la presentació Francisco Gómez Laserna, alcalde de l’Ajuntament de Massamagrell, destacant la importància de vertebrar el territori amb el suport de l’Associació Cultural El Camí del ‘El Camino del Santo Grial’.

Cal destacar que el cartell de la presentació ha sigut realitzat pel llorejat dissenyador valencià Ximo Roca a instàncies de l’Ajuntament d’Albentosa, per petició expressa de la seua alcaldessa, Yolanda Salvador. Una iniciativa que posiciona les actuacions de l’Associació en la línia de potenciar el disseny per a València, Capital del Disseny 2022.

Han col·laborat en la realització d’esta iniciativa l’Associació Cultural El Camí del ‘El Camino del Santo Grial’, l’Ajuntament de Massamagrell, la Penya Ciclista de Massamagrell, l’Ajuntament d’Albentosa (Terol) i a València el Centre Òptic Losan, única empresa de la Comunitat Valenciana que secunda des de fa anys, totes les activitats de l’Associació per a posicionar València com l’única ciutat en el món que pot mostrar el ‘Santo Gria’l.

Entre els assistents es trobaven representant a l’Ajuntament de Massamagrell el Grup Municipal Socialista, el Grup Municipal Popular, el Grup Municipal Compromís, el Grup Municipal Ciutadans i el Grup Municipal Vox. Una unió de sinergies oberta i intel·ligent, digna d’imitar en tots els consistoris que componen el camí.

La I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó passarà pels següents municipis sense detindre’s Puçol, Gilet, Estivella, Torres-Torres, Soneja, Segorbe, Altura, Navajas, Jérica i Venda de l’Aire (Terol). En Albentosa (Terol) es realitzarà el corresponent refrigeri per als corredors, frugal i senzill com ho han sol·licitat. En el camí de retorn cap a la Catedral de València es realitzarà una parada per a immortalitzar als ciclistes amb els equips municipals de Massamagrell i Emperador, repartir samarretes i festejar la seua gesta. S’espera als pelegrins a l’entrada de la Catedral de València amb la Banda de Cornetes i Tambors Cadets del Camí del ‘El Camino del Santo Grial’ capitanejats per Jose Félix Moratal.

A l’interior, Álvaro Almenar, Custodi Zelador del Sant Calze de la Catedral de València, dirigirà unes paraules als pelegrins i acompanyants en la Capella del Sant Calze.

Per motius de l’actual situació sanitària, s’ha restringit la convocatòria a tan sols 21 ciclistes participants. Els seus noms són els següents: José Manuel Civera Bolea, José Eleuterio Orts Rodríguez, Francisco Parra Salvador (President Peña Ciclista Massamagrell), José Miguel Gimeno Gimeno, Domingo Santos López, Iván Vázquez López, Juan José Orenga López, Alberto Iborra Millet, Miguel Salvador Murgui Alcocer, Carlos Eres Ramos, Juan José Eres Ramos, Gaspar Civera Díez, Carles Ramón Castellblanch, Avelino Biosca Ángel, Manuel Pereira, José Alcoi Puchades, Ángel Muñoz Calzado, Antonio Lara Clemente, Emilio Margaix Subies, José Peñarrubia Hurtado i Miriam Muñoz González.

Es va recordar als presents que, durant el recorregut, entre els pelegrins del Camí del ‘El Camino del Santo Grial’, la Ruta del Coneixement, camí de la Pau se saluda amb “Paz i Amor amb tu” i es respon “Llum en el camí”.