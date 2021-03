S’ha presentat el vehicle Hyperloop de Zeleros, que aplica desenvolupaments tecnològics d’alta velocitat al transport

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

S’ha presentat el vehicle Hyperloop de Zeleros, projecte liderat per un grup d’enginyers formats a la Universitat Politècnica de València, que aplica desenvolupaments tecnològics d’alta velocitat per a crear un nou mitjà de transport.

El prototip d’aquest vehicle Hyperloop, desenvolupat per la ‘start-up’ valenciana Zeleros, està basat en un sistema tubular dissenyat per a minimitzar la resistència a l’aire o a la fricció, i ha sigut presentat per l’empresa en un acte celebrat en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València que ha comptat amb la presència de Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana i del ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque.

Puig ha advocat per la innovació, amb iniciatives com el vehicle Hyperloop de Zeleros, per a evolucionar cap a una mobilitat sostenible i compromesa contra el canvi climàtic.

El president ha oferit a més el suport de la Generalitat a aquesta mena d’iniciatives, i ha assenyalat que el Govern valencià posarà tots els instruments al seu abast “al servei d’aquesta causa per la innovació, pel futur del planeta i pel futur del desenvolupament de la Comunitat Valenciana”.

Hyperloop ha sigut inclòs en la nova Estratègia Europea de Mobilitat i en l’Agenda Estratègica d’Innovació Ferroviària, i Zeleros participarà en la Expo Dubai 2021 amb una maqueta del vehicle de 6 metres de llarg, que s’ha mostrat durant l’acte, al qual també ha assistit la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual.