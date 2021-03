S’ha presentat l’Estratègia AVANT 20/30 que identifica les solucions prioritàries per a combatre la despoblació

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ximo Puig reclama una ‘aliança d’aliances institucional’ per a superar la ‘frontera de la desigualtat’ de l’àmbit rural

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha reclamat durant la presentació del pla estratègic contra la despoblació ‘Estratègia Avant 20/30’, una “aliança d’aliances institucional” per a superar “la frontera de la desigualtat” de l’àmbit rural.

En el transcurs de l’acte, que ha comptat amb l’assistència de la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, s’ha donat a conéixer l’Estratègia AVANT 20/30 que la Generalitat ha impulsat, juntament amb les universitats públiques i una gran participació de tots els agents implicats, que identifica les solucions prioritàries per a combatre la despoblació i proposa més de 250 accions de dimensió econòmica, social, cultural, mediambiental, d’innovació, i de governança política per a desenvolupar en la present dècada.

L’estratègia compta amb dues parts, la primera d’elles consisteix en un diagnòstic abreujat de l’actual escenari de la despoblació valenciana, que ha definit els problemes del territori rural valencià generats per la despoblació i el despoblament; així com les potencialitats i les oportunitats que posseeixen els territoris valencians en procés de despoblació. Quant a la segona part del document recull el disseny de les estratègies que condicionaran l’acció política dirigida a combatre la despoblació i el despoblament.

El diagnòstic realitzat ha constatat que en la Comunitat Valenciana hi ha 224 municipis amb menys de 1.000 habitants, el 40% del total, corresponents en la majoria dels casos a comarques de l’interior, i en ells la població dependent supera el 60%.

El Pla Estratègic antidespoblament Estratègia AVANT 20/30 comprén 5 línies estratègiques, 15 àrees estratègiques, 53 programes i més de 250 accions d’àmbit econòmic, mediambiental, social, cultural i de governança política.