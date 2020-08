Print This Post

Ximo Puig destaca que l’Aliança Institucional consensuada amb ajuntaments, diputacions i mancomunitats serà ‘fonamental per a la reactivació de la Comunitat Valenciana’



Aquest dilluns s’ha signat el segon pacte de ‘Alcem-nos’ per a la recuperació de la Comunitat Valenciana, un acord de 303 mesures entre la Generalitat, les tres diputacions, les quatre grans ciutats i els 542 ajuntaments representats per la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies)

El document consensuat desgrana 303 accions, repartides en 13 eixos, entre les quals el cap del Govern valencià ha destacat 10 actuacions immediates: plans municipals de recuperació; plans d’ocupació local; estímul del comerç local i de l’economia circular; reforç dels serveis socials contra l’exclusió; avantatges fiscals per als afectats, adaptant l’IBI, l’IAE o les taxes municipals a la situació actual; màxima eficiència dels recursos públics; reforç davant les emergències i la protecció de la salut; suport al teixit productiu local; transició a una administració digital, i més col·laboració públic-privada que estimule l’economia i l’ocupació.

És un acord sense precedents al qual s’ha arribat gràcies al treball de les 300 persones que han participat en la taula institucional al llarg de dos mesos de negociació.