S’han aprovat les bases del concurs internacional d’idees del futur Parc de Desembocadura de València

El concurs internacional preveu l’articulació de diversos trams pendents d’enjardinament, renaturalització i urbanització de la desembocadura urbana del riu Túria

El Comité Assessor del Port de València ha aprovat les bases del concurs internacional d’idees que permetrà elaborar i definir el projecte del futur Parc de Desembocadura de València.

L’àmbit del concurs internacional preveu l’articulació de diversos trams pendents d’enjardinament, renaturalització i urbanització de la desembocadura urbana del riu Túria. Es preveu realitzar un concurs de projectes (anònim i amb intervenció de jurat), que es realitzarà en dos fases: redacció del projecte i direcció facultativa d’obra del Parc de Desembocadura de València. Les bases, proposades per l’Ajuntament de València, han sigut elaborades pel Servici Municipal de Projectes Urbans, en col·laboració amb l’OAM de Parcs i Jardins, qui també s’encarregarà de la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Durant la reunió del Comité Assessor del Port s’ha abordat també el Pla de Mobilitat de l’Autoritat Portuària de València, i la influència en l’àmbit d’elements com la nova terminal de creuers del Port o el projecte de la Línia T10 de Metrovalencia, que unirà el centre de la ciutat de València amb el barri de Natzaret i, al seu torn, amb els barris del Cabanyal Canyamelar.

Les bases del concurs internacional d’idees preveuen cinc premis de 10.000 € als cinc equips que siguen seleccionats per a la segona fase del concurs, en compensació pels treballs realitzats i presentats. Es preveu, a més, atorgar dos accèssits en la primera fase amb un premi de 5.000 € cadascun. El Comité assessor del Port ha establit també un calendari per al desenvolupament del concurs d’idees, que preveu el llançament del concurs per part de l’Ajuntament el pròxim mes d’octubre, de manera que a 2022 es dispose del resultat i es puga procedir a l’encàrrec del projecte.