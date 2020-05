S’han encetat els contactes entre Compromís i el govern

Connect on Linked in

Per a poder passar d’un vot negatiu o abstenció a un vot positiu a la pròrroga de l’estat d’alarma.

Joan Baldoví, Diputat al Congrés per Compromís, al passat dimecres va tornar a exigir un finançament just per als valencians. La Ministra Mª Jesús Montero li va respondre “No enredemos, no inventemos problemas que no existen”.



La relació entre la formació de Compromís i el Govern ha canviat des d’eixe moment.

Compromís exigeix una negociació bilateral amb el govern que condicionarà passar a l’abstenció, vot a favor o en contra per prorrogar l’estat d’alarma el pròxim dimecres.



Les reivindicacions estan donant resultats i ja han tingut lloc contactes i reunions amb el govern.

La direcció de la formació valenciana va plantejar 3 exigències.



I el més important que demanen és tindre les mateixes armes que tots per lluitar contra l’epidèmia.

Encara que Compromís només tinga un vot en el Ple del Congrés pot ser necessari per a determinades votacions el seu recolzament.



Amb la negociació es pot arribar a un punt on el Govern i Compromís es puguen entendre.