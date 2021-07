S’han lliurat les Insígnies d’Or d’Alzira 2020 després de ser ajornades per la situació sanitària

Connect on Linked in

Els guardonats han sigut l’Àrea de Salut Pública de la Ribera, en la modalitat d’Humanisme; la Pirotècnia Crespo, en la modalitat d’activitats empresarials; Col·legi d’Advocats d’Alzira, en la modalitat d’Activitats Diverses; i María Dolores Tomás Calatayud, en la modalitat de Cultura

Aquest 21 de juliol ha tingut lloc l’acte de lliurament de les Insígnies d’Or d’Alzira 2020, ajornat per no poder celebrar-se el 30 de desembre, com era habitual, a causa de la pandèmia del coronavirus.

En aquesta ocasió, per adaptar-se a les mesures sanitàries, l’acte s’ha celebrat en la plaça del Carbó, a les portes de l’Ajuntament.



Inicialment s’ha procedit a la baixada de la Senyera de la Ciutat, i s’han disparat les tradicionals 21 salves al ritme de l’himne de la Comunitat Valenciana.

Les Insígnies d’Or d’Alzira 2020 s’han atorgat a l’Àrea de Salut Pública de la Ribera, en la modalitat d’Humanisme; a la Pirotècnia Crespo, en la modalitat d’activitats empresarials; al Col·legi d’Advocats d’Alzira, en la modalitat d’Activitats Diverses; i a María Dolores Tomás Calatayud, en la modalitat de Cultura.

A més s’ha fet l’acte de lliurament de l’ Insígnia d’igualtat de l’any 2021 a les treballadores de les Escoletes Municipals d’Alzira (EIMA), per haver dissenyat i implementat any rere any un projecte educatiu integrant transversalment el principi d’igualtat i no discriminació sexual.

L’acte ha finalitzat amb la pujada de la Senyera de la Ciutat per la façana de l’ajuntament, i les 21 salves mentres s’escoltava l’himne de la Comunitat Valenciana.