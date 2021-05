“SI PAGUES, ABUSES”. La nova campanya de la Consellería de Justícia contra l’abolició de la Prostitució

Print This Post

La consellera Justicia, d’ Interior i Admnistració Pública, Grabiela Bravo, ha presentat a la Universitat de València la campanya “Si pagues, abuses” que compta amb un anunci de la cineasta social i guanyadora d’un premi Goya Mabel Lozano.

Aquesta campanya és una més de les iniciatives emmarcades en el Fòrum per a l’Abolició de la Prostitució que la Conselleria de Justícia ha creat per a analitzar el fenomen i promoure canvis legals per a erradicar “aquesta forma de violència contra les dones”.

A més va dirigida als joves tal i com ha indicat la consellera, pel fet de que lideren les inciatives per a abolir la prostitució.

El visionat de l’anunci dirigit per Mabel Lozano ha obert la Jornada sobre Víctimes de Prostitució i Tràfic d’Éssers humans en el Paranimf del Centre Cultural La Nau de València. En ella s’ha oferit una taula redona amb el nom “Prostitució 2.0: migrant a les fronteres digitals”, a càrrec de la directora de cinema Mabel Lozano i Pablo J. Coneille, expert en tràfic d’éssers humans, pornografia i ciberdelinqüència.