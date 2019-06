Silenci a Burjassot per l’últim cas de mort per violència de gènere

Connect on Linked in

Personal de l’Ajuntament de Burjassot ha eixit, aquest matí de dimarts (11-06-2019) a la porta del Consistori per a guardar un minut de silenci com a mostra de repulsa i denúncia davant l’últim cas de mort per violència de gènere ocorregut ahir i com a gest de respecte i solidaritat envers la víctima i els seus sers estimats.

Una dona, espanyola de 29 anys, va ser assassinada ahir en *Port *Saplaya (Alboraia), presumptament a les mans de la seua parella qui, després d’escanyar-la, es va precipitar des d’un balcó al carrer. Confirmat com un cas de violència masclista, aquesta es converteix en la víctima número 1000, des de l’any 2003, quan van començar els *resgistros oficials.