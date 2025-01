Silla es prepara per a viure les seues festes en honor al Patró de San Sebastià

Per als veïns de la localitat estos són uns dies molt especials on poden gaudir de bon menjar, productes artesanals i una festa única.

També per als comerços de la localitat és una gran empenta econòmica on veuen les seues botigues amb més vitalitat i activitat.

A més de la fira d’ atraccions per als més menuts, també hi haurà una matinal esportiva, la fira de la tapa, el concurs d’arrós en perol i ànec, una actuació per part del circ piruleta, el Concert de la banda de tambors i cornetes Mare Nostrum, a benefici dels damnificats, i la Dansa dels Porrots de Silla i de la Colla de dolçainers i tabaleters el Garbí entre altres esdeveniments.