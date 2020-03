Silla mantindrà el nou decret de Falles sense objecció

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Silla intenta assolir l’ajornament de les Falles 2020

La població de Silla desperta amb la consternació pròpia de la notícia que ha donat a hores d’ara la volta al món



La Junta Local Fallera tracta d’animar a la seua població, és moment de buscar solucions al problema, però també és moment de respectar la decisió del Ministeri de Sanitat d’ajornar les Falles 2020

Per part de l’ajuntament és manté el consell de prevenció, anul·lades de moment el cent per cent dels actes fallers, i en respecte a Educació en principi es respecten les jornades no lectives de Falles però sense cap crema fallera