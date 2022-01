Silla suspén la Fira de Sant Sebastià per segon any consecutiu

Print This Post

L’Ajuntament de Silla, hi ha procedit formalment, després de la reunió tècnica d’aquest matí, a la cancel·lació de la Fira de Sant Sebastià 2022 a conseqüència de la crisi sanitària per la COVID-19

La decisió de suspendre la celebració de la Fira ja ha estat comunicada a l’Associació d’Empresaris de Silla, que ha donat suport a la proposta i han mostrat la seua conformitat

El consistori s’ha vist obligat a prendre aquesta determinació, a causa de les circumstàncies esdevingudes des dels últims mesos amb l’aparició de la nova variant Òmicron del coronavirus

Encara que la situació ha millorat respecte a fa un any, a conseqüència del nou cep la incidència acumulada al nostre país contínua en augment, per la qual cosa es recomana evitar actes que comporten grans aglomeracions de persones, com és el cas de la Fira de Sant Sebastià

L’alcalde de Silla Vicente Zaragozá ha destacat que suspendre un acte tan important per als sillers i silleres durant dos anys seguits, és una decisió incòmoda que mai ens agradaria haver pres