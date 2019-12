S’inaugura l’exposició Espai Propi en Vila Eugenia

Connect on Linked in

Divendres passat 20 de desembre es va inaugurar en el centre d’art Vila Eugenia l’exposició conjunta Espai Propi, una de les mostres més esperades i representatives del municipi de Godella.



L’exposició, que romandrà oberta fins al 26 de gener, compta enguany amb la participació de vint-i-cinc artistes de diferents disciplines però entre les quals predomina, com sempre, la pintura.



La regidora de Cultura, Tatiana Prades, es va mostrar orgullosa de l’acolliment que té cada any Espai Propi. “A Godella hi ha molts artistes consolidats, però també molts joves emergents que ací sempre tindran un espai”



“Espai Propi no és només una exposició de pintura. És una constant en el nostre municipi. Es tracta d’una exposició intergeneracional d’artistes relacionats d’alguna manera amb Godella, que barreja estils i tècniques diferents i diferents maneres de veure la mateixa realitat. Això reflecteix la vivor del nostre poble”



L’Alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, va destacar l’èxit que la mostra té cada any. “Espai Propi s’ha consolidat com un espai de creació per als joves artistes que aposta per l’art i la cultura. Disciplines com la pintura, l’escultura i les arts plàstiques conviuen durant un mes en una mostra que plena de color les vespres de les festes nadalenques, i reflecteix la nostra societat i el seu enorme potencial artístic”, va concloure la primera edil.



L’organitzador de l’exposició, Josep Ferriol, va agrair a l’Ajuntament de Godella i a la Regidoria de Cultura la seua col·laboració i suport en l’organització d’aquesta mostra que cada any acull “més artistes joves amb gran nivell artístic”



Els artistes José Vergara, Manuel Silvestre, Orts, Rosa Satorre, Luis Pérez Boullosa, Alfredo Pardillo, Fuensanta Niñirola, Xavier Monsalvatje, Encarna Monteagudo, MacDiego, Bàrbara Martínez Biot, Luis Marco, Juan Lluna, Germà Lloris, Giner Godella, Giner Bueno, Carlos Giner, Jonay Cogollos, Cristina Ghetti, Marià Garrañana, Carrasco López, Josep Ferriol, Vicente Castillo, Francisco Alonso “Kiko” i Raquel Aguilar participen en una edició de Espai Propi més consolidada i especial que mai.



Homenatge a Juan Luna

El dissabte Godella va rebre la notícia de la pèrdua de l’artista Juan Luna, que participa en la mostra amb la seua pintura “Rincón de Chelva”.



La Regidora de Cultura, Tatiana Prades, es va mostrar molt afectada i va expressar les seues condolences als familiars “Des de l’Ajuntament de Godella lamentem profundament la seua pèrdua, ja que Juan sempre ha sigut un referent per a moltes generacions, un gran artista que sempre ens acompanyarà amb la seua obra”.