S’incorporen 21 auxiliars de platges més al servei que ja ofereix l’Ajuntament de Sueca des del mes de juny

Connect on Linked in

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez, i l’alcalde del Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, han rebut este matí a les 21 persones que s’incorporaran com a auxiliars de platges, cedits per la Generalitat Valenciana, i que s’uniran als 18 auxiliars que va contractar l’Ajuntament el mes de juny per a realitzar funcions d’informació i prevenció a les platges, en compliment amb les mesures de seguretat establides per les autoritats sanitàries per la crisi del Covid-19. “Des del passat 15 de juny, l’Ajuntament va augmentar la plantilla de Creu Roja amb 18 treballadors més, que estan actuant com a auxiliars o informadors de platja, de manera itinerant, recorrent la zona de l’arena, accessos i passeig marítim, a fi d’informar els usuaris, controlar l’aforament i conscienciar en la prevenció. Este matí s’han incorporat 21 persones més, enviades pel Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, les quals realitzaran funcions similars. Amb esta incorporació, reforçarem el servei en els mesos de juliol i agost quant a informació i vigilància en el compliment de les mesures de prevenció per part dels usuaris i usuàries de les nostres platges, perquè puguen gaudir del seu oci amb seguretat”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.



Dels 21 nous auxiliars de platges, tres seran destinats a la platja del Perelló i, altres tres, a la del Mareny de Barraquetes.



Pel que respecta al servei d’informació i prevenció a les platges oferit per l’Ajuntament, el regidor fa una valoració positiva dels 15 dies en funcionament. “Gràcies a l’aplicació InfoPlatja que es pot consultar en la nostra pàgina web, els usuaris i usuàries s’estan informant, en temps real, de la situació de la platja, color de la bandera, aforament, etc. A més, els nostres auxiliars han estat també durant estes setmanes informant i prevenint sobre possibles conductes que poden posar en risc la seguretat de les persones. Hem pogut comprovar que la resposta està sent bona”, afirma Vázquez.