S’incrementen en un 20% les ajudes econòmiques als clubs esportius d’Alzira

El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha anunciat l’augment d’un 20% a les subvencions que l’Ajuntament atorga a les associacions i clubs esportius de la localitat. Un total de 95.000 euros que aniran destinats als clubs de modalitat A, un increment de 15.000 euros més que l’any anterior, com es va acordar en la passada legislatura.



Un total de 33 clubs esportius es voran beneficiats d’estes ajudes als programes anuals de funcionament i manteniment, i repartides segons els criteris de baremació establits. Es té en compte el nombre de llicències federatives; els desplaçaments, que varien segons siguen comarcals, provincials, autonòmics o nacionals; el nombre d’entrenadors; els arbitratges i les despeses federatives.



El regidor Fernando Pascual ha manifestat que “se seguirà potenciant l’esport com fins ara, en la mateixa línia que en l’anterior legislatura”. A més, ha afegit que “escoltarem a tots els clubs per conéixer les seues necessitats, i treballarem per donar solució a eixes mancances, i una mostra d’açò és el treball que s’ha realitzat per incrementar les subvencions a l’esport local i com repercutirà positivament en la tasca diària dels clubs”.