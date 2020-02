Sindicats, entitats públiques i docents aposten per la professionalització del sector primari per a frenar la crisi rural

Connect on Linked in

Segona jornada del Congrés Europea Espanya 2020. Aquesta vegada, el Grup Cajamar va albergar en les seues instal·lacions del Passeig de l’Albereda (València) la trobada que reuneix a al voltant de setanta docents i professionals del món rural per a debatre i compartir experiències sobre la Formació Professional com a motor del desenvolupament.



Va obrir el dijous Ignacio Hernández, director de la EFA La Malvesía, Fede Llorca, president d’Europea Espanya i Eduardo Holgado, director territorial del Grup Cooperatiu Cajamar de València, que van donar pas a la primera taula redona sobre l’FP Agrària a la Comunitat Valenciana, en la qual van intervindre María Teresa Mares, cap del Servei de Transferència Tecnològica (Conselleria d’Agricultura) i Rosa del Pilar. Ambdues van explicar quin és el Pla de Formació Agroalimentària desenvolupat per l’entitat pública. «La formació en la vida ha de ser contínua. Tenim un ampli ventall de cursos i en alguns d’ells, les inscripcions s’esgoten ràpidament. És un indicador que el sector està cada vegada més preparat per a afrontar qualsevol situació», va assenyalar Mars.

Van continuar Domingo González, director general EFAs CV, Carlos Baixauli, director del centre d’experiències Cajamar, Enrique Bellés, director de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la CV, Alberto Alba, del Departament d’Organització i formació de AVA-Asaja, i Joanma Mesado, secretari tècnic de la Va unir de Llauradors i Ramaders. «La societat està començant a mirar el món rural amb una altra visió. Hui ja no és l’última opció. De totes maneres, és la nostra missió eliminar la faula que qui no servisca, que es vaja al camp. Per a això, necessitem a bons docents que impliquen i il·lusionen als alumnes en el procés de formació. Estem parlant que, per a ser agricultor has de saber de matemàtiques, química o biologia», va assegurar Alba. «Només els millors professionals són els que eixiran millor parats d’aquesta crisi del camp», va apuntar Bellés.

Va seguir Susana García, tècnic del Servei de Gestió de la Formació i Qualificació Professional, que va parlar sobre els certificats de professionalitat i els CC. FF. També van participar Margarita Sánchez, cap de secció de Formació del Medi rural (Junta d’Extremadura) i Florencio Xiquet, cap d’estudis del Centre Integrat Agroforestal de Pamplona. «S’ha posat de manifest la importància que té l’ensenyament en l’agricultura i la ramaderia. Tots han coincidit que la professionalització del sector és clau per a garantir el seu futur. L’objectiu és continuar treballant i evolucionar cap a un món molt més competent en el camp a través d’institucions, sindicats i escoles agràries com la EFA La Malvesía», va expressar Fede Llorca, president d’Europea Espanya.



Aquest segon dia, va finalitzar amb la visita a les instal·lacions de la Fundació Cajamar i el seu centre d’experiències a Paiporta i un passeig pel centre de la ciutat de València. Demà serà l’últim dia del congrés en la Fundació Bancaixa, sota el patrocini d’Aigües de València. Etapa en la qual s’abordarà el tema de la despoblació a través de Dionisio Ortiz, del Departament d’Economia Rural i Agroalimentària de la Universitat Politècnica de València, David Torres, director general de Desenvolupament Rural, i l’intercanvi d’experiències entre professionals i docents de diferents comunitats autònomes.