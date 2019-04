S’inicia la jornada de portes obertes de les activitats extraescolars dels centres educatius a Xirivella

Print This Post

La jornada, que s’inicia hui, té l’objectiu de presentar els diferents projectes i activitats extraescolars que es realitzen en les escoles

La regidoria de Benestar Social que coordina Ricard Barberà, organitza la jornada de portes obertes dels distints centres educatius de Xirivella per a presentar les seues activitats extraescolars i els nous projectes preparats.

Esta jornada s’inicia hui al CEIP Ramón y Cajal; continua demà, 3 d’abril, al CEIP Antonio Machado; i finalitzarà el dimarts 9 d’abril al CD Nuestra Señora de la Salud. Totes elles es realitzaran a les 16.30 h en els respectius centres educatius.

La seua finalitat és presentar als pares i mares de l’estudiantat les diferents activitats extraescolars que es realitzen als centres. Els i les monitores encarregades de dur a terme els tallers, donaran a conéixer les seues activitats per tal d’aconseguir un major nombre d’estudiants apuntats per al següent curs.

L’objectiu principal de realitzar activitats extraescolars és el d’ajudar als xiquets i xiquetes a aprendre a organitzar-se en la seua vida quotidiana, i una bona manera de fer-ho és realitzant un horari escolar i altre extraescolar. A més a més, són una excepcional ferramenta de socialització per a saber com relacionar-se amb altres persones de la seua edat i conéixer com s’ha de treballar i cooperar conjuntament.

En paraules de Ricard Barberà, regidor de Benestar Social i alcalde de Xirivella: «Volem donar a conéixer l’oferta existent i estudiar la inclusió de noves activitats d’acord amb les propostes dels pares i mares».