S’inicia la plantació d’espècies autòctones en el barranc de Picassent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els treballs de reforestació formen part del projecte de restauració mediambiental del llit del barranc que s’està portant a terme en diverses fases gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament de Picassent i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

La regidora d’Urbanisme i Medi Ambient, Lola Albert, ha rebut el Comissari d’Aigües, Miguel Polo, qui acompanyat per un ampli equip de tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i personal de l’empresa TRACSA, ha supervisat els treballs de reforestació del barranc de Picassent al seu pas pel municipi, concretament el tram que comprén entre la baixada de Santa Teresa i la zona on es troba ubicat el retén de la Policia Local.



El procés que s’està portant a terme inclou la plantació d’espècies vegetals autòctones. En total s’han plantat més de 1.700 noves plantes diferents entre espècies de riba (lliri groc, joncs, doricni..) espècies arbustives (saulic, tamariu, baladre…) i arbres (om, freixe i àlber).



A més, està procedint-se també a la neteja del geotèxtil col·locat en les vessants del llit, perquè a causa de l’última DANA, s’havia vist greument afectat. Cal recordar que este material afavoreix la conservació del llit del barranc net i evita així la presència de mosquits i altres insectes, a més de preservar el paratge front a pluges intenses o possibles incendis.



Estes actuacions són fruit de l’acord de 2018 entre l’Ajuntament de Picassent i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer amb l’objectiu d’aconseguir la restauració mediambiental del barranc, la qual, s’escomet en diverses fases. Així, es va començar amb la neteja i eliminació de canyes i vegetació amb màquines retroexcavadores, a continuació es va procedir al recobriment de la zona amb una malla geotèxtil i en estos moments es continua amb la reforestació. Al final d’esta execució, emmarcada en la segona fase, s’haurà aconseguit recuperar una extensió de 2,5 quilòmetres.



“Des de l’Ajuntament de Picassent – afirma la regidora d’Urbanisme i Medi Ambient – agraïm l’actuació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, per la seua implicació i suport en l’objectiu de recuperar el barranc com a espai mediambiental per a l’esplai de la ciutadania”.



Una vegada finalitzat tot el procés, serà l’Ajuntament de Picassent a través del serveis municipals l’encarregat del seu manteniment.