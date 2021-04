S’inicia la recollida selectiva de residus porta a porta

Connect on Linked in

Aquesta setmana s’ha iniciat el servei de la Mancomunitat de la Ribera Alta de recollida selectiva de residus en la modalitat porta a porta. Concretament, les poblacions de Càrcer i Alcàntera de Xúquer han estat les pioneres en la implantació d’aquest servei a la comarca de la Ribera i a les quals, en les pròximes setmanes, progressivament se sumaran Antella, Sumacàrcer, Sant Joanet, Manuel, Alfarp, Llombai i la Barraca d’Aigües Vives.

En aquest sistema s’entrega a cada habitatge tres poals, un d’ells per a depositar a casa els residus orgànics i els dos restants -un marró i un gris – per a traure cada dia a la porta de casa entre les 20 i les 23 hores el poal corresponent amb els residus que es recullen aqueix dia.

La separació de residus en la llar i el compliment dels dies de recollida és clau per a l’èxit del servei. Per aquest motiu, l’equip de recollida revisa el contingut de les bosses i no s’emportarà aquelles que continguen elements d’una altra fracció. Per a això s’indicarà amb un adhesiu el motiu, juntament amb un número de contacte per a possibles dubtes.

D’altra banda, Catadau comptarà, el pròxim mes de maig, amb un sistema de contenidors amb identificació personal. D’aquesta manera, per a poder depositar el fem dins del contenidor, el ciutadà farà ús d’una targeta amb un xip que registrarà el correcte d’ús del sistema.

“Hem d’agrair a Càrcer i Alcàntera de Xúquer que hagen estat pioneres en aquest servei, que pròximament prestarem en altres pobles de la Ribera” ha assenyalat Txema Pelàez, president de la Mancomunitat de la Ribera Alta, qui ha remarcat que el que busca aquest sistema és “complir amb les exigències de la Unió Europea i amb la normativa en vigor de la forma més eficient possible”.