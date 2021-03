S’inicia la segona fase del pla de reurbanització del carrer Nicolás Andreu

Connect on Linked in

Comencen les actuacions incloses en el tram comprés entre els carrers Campoamor i Sant Ernesto

La línia Verda dels autobusos de transport urbà modifica la seua ruta habitual

L’Ajuntament de Torrent continua amb la renovació i millora de serveis que es contempla en el pla de reurbanització de vies públiques. A les actuacions executades entre Sant Joan de Ribera i Campoamor, que contemplen l’ampliació i millora de les voreres i la renovació de les escomeses de sanejament i de la xarxa d’aigua potable, se suma ara una segona fase que afectarà la confluència dels carrers de Sant Ernesto i Campoamor.

A conseqüència dels treballs que s’estan realitzant en aqueixa zona de la ciutat, l’àrea de Transport i Mobilitat de l’ajuntament ha disposat un desviament provisional per a la línia Verda de TorrentBus, amb les consegüents alteracions de les parades. Des del dilluns 29 de març i fins que finalitzen els treballs de renovació de la via urbana, les parades que l’autobús de la línia verda té en Estació Metre i en El Vaig moldre es veurà modificades per un canvi d’itinerari alternatiu: des del carrer Sant Nicolàs, l’autobús seguirà pels carrers Mare de Deu de l’Olivar, Fra Luís Amigó, Pare Prudencio, Mare de Deu de la Soledat, Rotonda Cementeri, Ronda Safranar, Rotonda Carretera de Picanya.

S’ha volgut mantindre la parada de Sants Patrons per a continuar facilitant els desplaçaments a l’ambulatori. Igualment, s’ha col·locat una parada provisional a la cantonada de Nicolás Andreu amb Mare de Deu de l’Olivar amb l’objectiu de preservar l’enllaç amb l’estació de metro.