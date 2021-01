S’inicia la vacunació contra la Covid-19 a la Residència Municipal de Persones Majors de Cullera

Print This Post

El centre ha estat un model de gestió i no ha patit cap contagi des de l’inici de la pandèmia

Les persones residents i personal treballador de la Residència Municipal de Persones Majors Dependents de Cullera ja estan vacunats contra la Covid-19. Es tracta de les primeres i primers cullerencs que reben esta primera dosi a la localitat.

En total, entre treballadores i residents, són 55 vacunats, i ara, hauran d’esperar 20 dies per rebre la segona vacuna. A esta xifra cal sumar els 72 residents i 46 treballadors que també s’han vacunat hui mateix del Centre Residencial Cap Blanc. Això suposa més de 170 persones vacunades en el primer dia a Cullera.

Prèviament a decretar-se l’estat d’alarma per l’entrada de la Covid-19 a Espanya, l’Ajuntament de Cullera ja es va anticipar abans que existira cap cas de coronavirus al municipi i va prendre una sèrie de mesures preventives. Entre d’altres va estar la de restringir l’accés a esta residència i limitar-lo exclusivament al personal del centre i personal sanitari. Precisament, la Residència Municipal de Persones Majors de Cullera no ha comptabilitzat cap cas de contagi per Covid-19.

L’inici d’este període de vacunació coincidix amb les xifres preocupants que la comarca i la Comunitat Valenciana presente a hores d’ara. A Cullera, tot i que compta amb una de les taxes més baixes de la comarca, el nombre de contagis també ha augmentat considerablement en els darrers dies convertint-se en la taxa més alta des de l’inici de la pandèmia.

Per això, l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha incidit en la necessitat de que «no tenim que baixar la guàrdia i complir les directrius i mesures que marquen les autoritats sanitàries i la millor eina que tenim per a la prevenció d’esta malaltia no és altra que la responsabilitat individual i col·lectiva».