S’inicien les obres de millora d’embornals i clavegueram

Aquesta intervenció permetrà reduir les males olors, les plagues de panderoles, mosquit tigre i ratolins.

L’Ajuntament de Guadassuar ha iniciat les obres de millora d’embornals i clavegueram d’alguns carrers i places de la localitat. El projecte es va iniciar fa dos anys, amb l’estudi de les necessitats, en observar que per alguns albellons eixien males olors. El tècnics van determinar que la causa era la falta de sifó en la majoria dels casos, mentre que en altres casos van detectar que el sifó estava incomplet. El pas següent consistí a revisar quins eren els embornals que es trobaven en aquesta situació, i el preu de realització dels treballs necessaris. Finalitzat el projecte, l’Ajuntament aprovà incloure aquestes obres dins del Pla d’Inversions de la Diputació de València 2020-2021 amb un pressupost total de 92.015,24 €.

D’acord amb el projecte redactat pels tècnics contractats, s’actuarà en els carrers on s’ha detectat aquesta necessitat. En concret, els carrers afectats per les obres seran el C/ de l’Ermita, l’Avinguda de la. Diputació, la Plaça de la Constitució, el C/ Pare Estanislao, el C/ Joan XXIII, el C/ Montortal, la Plaça Azorín i la Plaça Lluís Vives.

“Junt als tractaments i desinfeccions que es fan cada tres mesos, aquestes obres permetran reduir les males olors, i al mateix temps dificultar la proliferació de les plagues d’insectes”, declara Salvador Montañana, alcalde de Guadassuar. Per últim, Joan Puchol, des de la regidoria d’Hisenda i Serveis Municipals, explica que “encara que l’Ajuntament realitza constantment neteja dels embornals, amb la correcta col·locació de sifons i reparació dels embornals, es pretén que es millore també la recollida de les aigües pluvials i la seua conducció fins a la xarxa de sanejament”..