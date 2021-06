S’instal·len plaques solars a la Casa de la Cultura de Bonrepòs i Mirambell

Print This Post

Tots els edificis municipals compten ja amb aquest tipus d’energia renovable

L’edifici de la Casa de la Cultura de Bonrepòs i Mirambell es proveeix amb energia renovable gràcies a la recent instal·lació de plaques solars. Es tracta d’una intervenció que ha sigut finançada a través d’una subvenció de la Diputació de València, dins del Pla Reacciona de l’àrea de Medi Ambient, que dirigeix la regidora de la Corporació, M. Josep Amigó.

Amb aquesta instal·lació tots els edificis municipals compten amb aquest tipus d’energia renovable, sumant una inversió total que supera els 20.600 euros.

L’empresa IMS 2020 Soluciones de Energía, SL, adjudicatària dels treballs, ha procedit durant el mes de juny a la instal·lació d’una planta fotovoltaica sense excedents de 20 kw en el recinte. L’adjudicació del contracte va recaure en l’empresa que va realitzar una millor oferta, amb reducció del termini d’execució de tres setmanes, millores materials al projecte sense cost addicional i per un preu per davall del de licitació.

Aquesta rebaixa en el preu permetrà destinar el sobrant, juntament amb fons propis de l’Ajuntament, a l’adquisició i instal·lació de nous fanals en la Plaça Sant Vicent.

Aquest dilluns, representants dels partits de l’oposició (Compromís i Partit Popular), acompanyats per Raquel Ramiro, alcaldessa del municipi, i José Manuel Alberich, regidor d’Educació, van visitar la Casa de la Cultura on van poder comprovar la recent instal·lació de plaques solars així com les noves instal·lacions de la Formació de Persones Adultes.