S’integren sos tractaments addicionals a la campanya contra el mosquit tigre i la mosca negra a la zona de la Ribera.

La presentació d’aquest dues intervencions s’ha dut al terme a la Mancomunitat de la Ribera Alta

Feia a penes uns dies els contàvem que Alzira era una de les ciutats que posava en marxa un protocol per lluitar contra el mosquit tigre i la mosca negra. A hores d’ara, la problemàtica amb aquests dos vectors no s’ha alleujat, és per això, que s’han incrementat les actuacions per pal·liar amb els insectes.

Les actuacions es realitzaran de manera extraordinària i consistiran en dos tractaments addicionals integrals en tots els municipis, de tipus adulterada i complementaris al tractament de larvicida habitual.

Amb aquests tipus d’actuacions s’espera que la situació actual millore, no obstant això, la capital de la Ribera Alta es troba realitzant diverses xerrades sobre el mosquit tigre i la mosca negra. La pròxima serà el pròxim 13 de juliol.