S’inverteixen quasi 5 milions d’euros per pal·liar els efectes de la DANA a la Comunitat Valenciana

Els diners aniran destinats a col·legis i habitatges que hi han sofrit els efectes.



El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha comparegut en roda de premsa després del ple del Consell i ha destacat que, fins al moment, el Govern valencià “ha destinat prop de 80 milions d’euros en ajudes, subvencions i línies de crèdit específiques per a atendre, amb la major agilitat i eficiència possible, a les persones damnificades per la gota freda en la Comunitat Valenciana”.

Segons ha dit Arcadi, la Generalitat “està fent un esforç econòmic molt important”, ja que el Govern del Botànic està treballant “no solament per a actuar en matèria d’emergències, sinó per a construir noves infraestructures que eviten riscos davant temporals tan devastadors com la DANA”. Per altra banda, s’ha autoritzat la declaració d’emergència de les obres de reforç i rehabilitació de centres docents públics afectats per la DANA per a garantir la seguretat de l’alumnat i resta de persones usuàries.



L’import estimat d’aquesta actuació, segons ha detallat Arcadi España, ascendeix a prop de 4,5 milions d’euros destinat als centres escolars d’Orihuela, Dolores, Elx, Albal, Atzeneta d’Albaida, Barxeta, Buñol, Foios, L’Alcudia, Manises, Novetlé, Ontinyent, Silla, València, Burjassot, Cheste i Paterna.