Sis alumnes de centres de Godella, guardonats als premis Sambori de l’Horta Nord

Sis estudiants de centres educatius de Godella han estat guardonats als premis de literatura Sambori 2019 de l’Horta Nord. Uns premis que enguany compleixen el seu 20è aniversari i que, com cada any, reconeixen els millors treballs en llengua valenciana del nostre territori.

L’aula de 3 anys del col·legi El Barranquet, baix la tutela del mestre Diego Guillamón Crespo, ha guanyat en la categoria de 3 anys amb l’obra ‘Ou de peix’. En el 3er cicle de Primària, Inés Higueras Llorens, del col·legi Cervantes, ha guanyat amb el seu text ‘M’ho agrairàs’. En 1er cicle de Secundària, Lucia Núñez Cardo, del col·legi Sant Bertomeu, ha estat guardonada gràcies a ‘Un bosc de paraules prohibides’.

Per últim, tres alumnes de l’IES Comarcal de Burjassot també han obtingut premi: María Román Bueso (2on cicle de Secundària) per ‘El violí del vent’, Juan Díaz Llorens, (Batxillerat i Cicles Formatius) per ‘Refugiat’, i una menció per a Guillem Álvarez Torres (Batxillerat i Cicles Formatius) per ‘Una aventura de pel·lícula’.

Des de la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Godella s’ha felicitat a tots ells per este èxit