Sis nous comissaris de Policia Nacional s’incorporen en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

El Cap Superior de Policia en la Comunitat Valenciana els ha rebuts aquest demà en la Prefectura Superior de Policia

El Cap Superior de Policia en la Comunitat Valenciana, D.Jorge Zurita Baiona, ha rebut aquest matí a les 12 hores en la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana a sis nous Comissaris que s’incorporen per a exercir les seues funcions en les diferents províncies.

Concretament, quatre d’ells s’incorporen a la Comissaria Provincial d’Alacant: Inmaculada Rosario Leis Pena, com a Cap de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana; Mari Sol Conde Fernández com a Cap de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres; Bernardo Alonso Matellan serà Cap de la Comissaria Local d’Elda-Petrer, i Pedro Montore Barachina, Cap de la Comissaria Local d’Elx. El comissari Vicente García Sanjuan s’incorpora en la Comissaria Provincial de Castelló com a Cap Provincial d’Operacions i Pablo Díaz Martínez exercirà com a Cap de la Comissaria Local de Quart de Poblet-Manises (València).