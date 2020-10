Sis nous treballadors s’incorporen a l’Ajuntament de Quart de Poblet dins del EMCORP 2020

Connect on Linked in

Aquest programa d’ús d’iniciativa social promou la reinserció laboral de persones majors de 30 anys

L’alcaldessa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, acompanyada pel regidor d’Ocupació i Promoció Econòmica, Ángel Lorente, ha donat la benvinguda als cinc operaris i una operària que des de hui passaran a formar part de la plantilla municipal. Aquesta incorporació s’emmarca dins del programa EMCORP 2020 de subvencions d’iniciativa social destinat a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat.

Així, els nous treballadors i treballadora reforçaran la labor en diferents àrees municipals durant sis mesos en llocs d’operaris, adquirint noves destreses que milloraran la seua ocupabilitat.

En l’acte de recepció, l’alcaldessa ha aprofitat per a conéixer de prop la situació personal i professional de les persones que s’han incorporat i s’ha posat a la seua disposició davant qualsevol necessitat.

A través d’aquest projecte, que està subvencionat per LABORA en el programa “Avalem experiència” i que es gestiona des del Centre d’Ocupació i Desenvolupament, l’Ajuntament continua treballant per a aconseguir un municipi més inclusiu i integrador. Un objectiu que es desenvolupa a través de la gestió d’ajudes que fomenten la contractació de persones desocupades, especialment, d’aquelles que pertanyen als col·lectius més afectats. Pròximament, es posaran en marxa l’Escola taller “Et formem” i el Taller d’ocupació, així com altres programes per a la contractació de persones en situació de desocupació majors i menors de 30 anys.