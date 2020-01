Sisé DAN per al director tècnic del Club de Karate d’Almussafes

Roberto Ferrer va aconseguir aquesta distinció el dissabte 14 de desembre de 2019 després de superar un examen físic i un altre teòric



El dissabte 14 de desembre de 2019, el director tècnic del Club Karate Almussafes, Roberto Ferrer, es va examinar per a obtindre el 6é DAN fent un examen excepcional i rebent la felicitació del tribunal de graus de la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana. Per a superar aquest ambiciós repte esportiu, el sensei va realitzar un examen pràctic i va presentar una tesina per escrit en la qual va estar treballant durant un any.



L’esport almussafeny continua donant alegries. Un dels últims èxits aconseguits per la ciutadania de la localitat en aquest camp ha sigut el de Roberto Ferrer, director tècnic del Club de Karate Almussafes, qui el 14 de desembre de 2019 va aconseguir el 6é DAN d’aquesta disciplina esportiva.



Per a l’obtenció d’aquest destacat distintiu, atorgat per la Federació de Karate de la Comunitat Valenciana, Ferrer va dur a terme una sèrie d’exercicis físics i va presentar una tesina per escrit que va requerir una investigació en la qual va invertir al voltant d’un any. En totes dues parts el tribunal d’avaluació va destacar el bon nivell de l’aspirant.



En la demostració de l’examen va comptar amb l’ajuda de Pascal Theau, professor de l’entitat almussafenya, i d’Adrián Campos, mentre que per a la preparació de la tesina va ser el doctor José María Illán, 8é DAN, el que va dirigir al karateka perquè el document complira amb tots els requisits establits en la normativa.



Per a aconseguir tant el 6é DAN com els successius, la Real Federació Espanyola de Karate exigeix el compliment de diferents requisits, entre els quals destaca l’obligació de tindre 36 anys complits, haver transcorregut almenys 6 anys des de l’obtenció del 5é i sumar vint anys de pràctica federada des de l’obtenció de la primera recompensa. A més, les persones aspirants estan obligades a presentar el curriculum vitae i un treball escrit basat en la investigació i reflexió personal d’un mínim de deu i un màxim de vint folis.