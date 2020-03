Situació actual en el municipi de Cullera. En relació al COVID-19 i les mesures adoptades

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha presidit hui a primera hora del matí una reunió amb els membres de l’equip de govern, representants de la Junta Local Fallera, els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat i Protecció Civil per a analitzar la situació actual en relació amb el Covid-19 i, especialment, després de la suspensió de les Falles.



S’ha constatat que actualment no existix cap cas ni sospita de contagi per Covid-19 en el terme municipal de Cullera, per la qual cosa totes les mesures adoptades són de caràcter preventiu, en línia amb les quals en dies anteriors ja havia pres el consistori.



Concretament, estes mesures són:



1.- Després de l’ajornament per part del Consell de les Falles, l’Ajuntament, en coordinació amb la Junta Local Fallera, analitzarà les necessitats que puguen tindre les comissions derivades d’aquesta decisió per a articular els mecanismes d’atenció de les mateixes dins de les seues possibilitats.



2.- Restringir l’accés a la Residència Municipal de Persones Majors Dependents de Cullera, que es limita exclusivament als treballadors del centre i personal sanitari i/o autoritzat.



3.- Decretar la situació de teletreball per a aquelles persones de la plantilla municipal que presenten situació d’immunodepressió en línia amb les mesures preventives que han pres altres Administracions públiques.

4.- Prendre les mesures d’higienització necessàries en els edificis i espais públics com a prevenció de cara al Covid-19, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries



5.- Anul·lar els canvis previstos en la ubicació del mercat ambulant dels dijous derivats de la plantà. El mercat ambulant continuarà celebrant-se als carrers de costum i únicament les parades que no puguen posar-se en el passeig Doctor Alemany per la presència de la carpa fallera de la comissió Passeig-Mercat s’emplaçaran al carrer Ateneu Musical.



Així mateix, l’alcalde de Cullera ha fet una crida a la calma ja que en aquests moments la situació en el municipi és d’absoluta normalitat i ha demanat corresponsabilitat a la ciutadania en la lluita contra el Covid-19.



En eixe sentit, es recomana tindre especial cura de la població major, menors i persones immunodeprimides, evitar aglomeracions i extremar la higiene.



Qualsevol informació que haja de proporcionar-se a la ciutadania en relació amb el Covid-19 s’efectuarà sempre a través dels canals oficials.