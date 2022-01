Smart City València encarrega un estudi d’usabilitat web i app per combatre la bretxa digital i simplificar-ne l’ús

Connect on Linked in

Fuset: “Volem posar-ho cada dia més fàcil per trencar totes les barreres digitals i garantir que la modernització de València arribe a tots i totes”

El regidor d’Agenda Digital, Pere Fuset, ha explicat este dijous que l’Ajuntament de València ha encarregat un estudi extern per analitzar de manera independent la usabilitat de les seues principals eines digitals ciutadanes. La completa anàlisi heurística encarregada pel Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SerTIC) a la consultora Observalia analitzarà el portal principal del consistori, la seua seu electrònica, així com l’AppValència en les seues versions Android i IOS, des del punt de vista de la usabilitat ciutadana.

Fuset ha apuntat que la iniciativa “respon al desig de posar-lo cada dia més fàcil i combatre la bretxa digital perquè qualsevol puga relacionar-se amb l’Ajuntament amb una tecnologia amb la qual guanyem en agilitat, sostenibilitat i eficiència dels recursos”. En este sentit ha recordat que “fa ja quasi un any renovàrem el web municipal obsolet després de 20 anys per millorar-lo en paràmetres del segle XXI; hem renovat contínuament la seu electrònica, que des de 2015 ha multiplicat per 98 el seu ús convertint-se ja en la finestreta preferent de la ciutadania, i s’han llançat noves versions de l’AppValència que només en 2021 va superar les 32.000 descàrregues anuals”. Per tot això, ha afegit, “estem molt satisfets però no ens conformem i passem la prova del cotó per vore en què podem continuar millorant la València digital pensant en la ciutadania”.

L’objectiu de l’estudi és repassar els aspectes relacionats amb l’experiència de la persona usuària amb les principals eines digitals orientades a la ciutadania per buscar punts de millora que eleve el nivell fins aconseguir l’excel·lència. Per a això, l’estudi encarregat per Smart City València realitzarà un passeig (o walkthrough) a fi de destacar els encerts a nivell d’usabilitat així com els aspectes que des del punt de vista de consultor podrien millorar-se o corregir-se. Per a això es prendran com a marc d’anàlisi, entre altres, les heurístiques de Nielsen, que entre altres aspectes presten especial atenció a la visibilitat de l’estat del sistema, utilitzar el mateix llenguatge que la persona usuària, la prevenció d’errors i la flexibilitat i eficiència d’ús.

Fuset ha avançat que les millores proposades per la consultora independent seran aprofitades pel SerTIC, responsable tecnològic del web, la seu i l’AppValència per a futures reformes estructurals de diferent calat. Així mateix, es remetran algunes de les principals conclusions als servicis responsables de la gestió de continguts perquè puguen també introduir eixes bones pràctiques en les tasques d’edició de notícies, campanyes municipals i atenció ciutadana. L’edil ha assenyalat que “a València tenim la convicció que cal apostar per una millora contínua i exigent per a posar cada dia més fàcil l’ús de les eines digitals a tots i totes sense exclusions”.