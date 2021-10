Smarty City València i Telefónica “aposten per desenvolupar la ciutat intel·ligent més enllà del mateix Ajuntament”

Connect on Linked in

Fuset vol implicar a tots els agents en la smart city “perquè la transformació digital de València siga un projecte de ciutat i no només d’Ajuntament”

“La renovació de l’estratègia smart city tindrà en el benestar ciutadà, l’eficiència i la sostenibilitat els seus factors claus”. Així ho ha assegurat hui el regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset, durant la seua reunió amb el director de Grans Comptes i Administracions Públiques de Telefónica Est, Jordi Giné, i el director territorial d’Administració Pública en Telefònica, José Manuel Plaza, per fer seguiment dels projectes que porten endavant en matèria d’Smart City.

Entre els temes tractats a la trobada es troben el desenvolupament de la plataforma VLCi que recentment ha renovat l’Ajuntament de València i que oferix al consistori l’empresa de telecomunicacions després de la licitació en 3 lots que es va resoldre enguany. Fuset ha explicat que en l’actualitat s’està treballant en la renovació de l’estratègia Smart City amb la participació de professionals del sector contemplada en un dels lots licitats i l’estreta participació dels diferents servicis municipals.

“Esta nova estratègia tindrà en el benestar ciutadà, l’eficiència i la sostenibilitat els seus factors claus i estarà alineada en la consecució de les Missions València 2030 i l’avanç en els Objectius del Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. Tant l’ajuntament com Telefónica han coincidit en la necessitat de desenvolupar el projecte de ciutat intel·ligent més enllà del mateix consistori”, ha explicat l’edil en destacar: “Volem que la transformació digital de València siga un projecte de ciutat i no només d’ajuntament i per això tractem no només de sumar totes les sinergies pròpies del consistori sinó també sumar les d’altres agents arrelats a la ciutat perquè València siga, tota ella, intel·ligent i sostenible”.

Durant la trobada el regidor d’Agenda Digital ha reiterat de nou l’exigència plantejada a les principals empreses de telecomunicacions per part de l’Ajuntament de completar el mapa de fibra òptica fins al 100% de la població, acostant la connectivitat d’alta velocitat al 2% del territori que es calcula que encara no disposa d’esta. Per la seua part, l’empresa de telecomunicacions, ha explicat que el pla UNICO, promogut pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, espera ser concretat en les pròximes setmanes, com a ferramenta per estendre la banda ampla ràpida al 100% del territori espanyol. Fuset ha reivindicat que internet siga un dret per al conjunt de la ciutadania i ha reclamat a l’empresa el compromís de garantir que les actuals zones blanques com Poble Nou o la Devesa del Saler siguen reconegudes com a tal per tal de poder ser subjectes d’intervenció en alguna de les edicions que es preveuen a curt termini en el plan UNICO.

A la reunió també s’ha abordat el treball que Telefónica està desenvolupant des del seu centre ubicat a La Marina i les potencialitats que posa a disposició de l’Ajuntament de València, especialment respecte a seguretat i desenvolupament tecnològic. Ambdues parts s’han compromés a mantindre una futura reunió en les pròximes setmanes per continuar avaluant les possibilitats de desenvolupament dels projectes en la ciutat i fer seguiment d’estos assumptes.València, jueves 21 de octubre de 2021.