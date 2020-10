S’obre el concurs d’idees per al nou ajuntament de Foios

Connect on Linked in

Les propostes es podran presentar fins al 30 de novembre

La licitació del projecte s’ha estimat en 81.070 €

L’Ajuntament de Foios ha obert el termini per al concurs d’idees per a professionals i despatxos d’arquitectura per a la construcció del nou edifici de la casa consistorial. A través d’aquest concurs, es pretén buscar una solució òptima per a la integració de la casa contigua a l’edifici, adquirida en 2018, per a convertir-ho en un espai únic.



La licitació del projecte s’ha estimat per un total de 81.070 euros, en els que s’inclou l’avantprojecte, bàsic i execució, quedant fora de la licitació la direcció de l’obra. A més, el premi per al projecte guanyador serà de 6.050 €, a més dels dos accèssits que s’entregaran dotats amb 3.630 i 2.420 euros.



El nou ajuntament comptarà amb uns 300 metres quadrats més de superfície útil si el projecte opta per mantenir les dues plantes actuals, poden arribar fins als 500 si es decideix elevar una segona planta addicional a tot el conjunt consistorial.



Sergi Ruiz, alcalde de Foios, ha assenyalat que «l’actual edifici s’ha quedat menut per a les necessitats del poble, per aquest motiu vam adquirir fa uns anys la casa contigua, i hem considerat que un concurs com aquest pot oferir-nos un bon ventall d’opcions per a poder oferir als foiers i foieres una casa consistorial com mereixen».



El concurs ja està publicat a la plataforma de contractació i el termini de presentació finalitzarà el pròxim 30 de novembre.