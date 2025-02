S’obre el termini per a sol·licitar les ajudes del Senat destinades a la recuperació del teixit associatiu

Obert el termini per sol·licitar les ajudes per a la reconstrucció de les entitats afectades per les riuades.

Les ajudes arriben sense burocràcia i poden arribar fins als 20.000 euros per entitat.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que des d’este dijous les entitats afectades per les riuades poden demanar ajudes per recuperar les seues instal·lacions i reactivar la seua activitat. Mazón ha fet l’anunci després d’una reunió amb el president del Senat, Pedro Rollán, qui ha donat 13,6 milions d’euros per ajudar a la reconstrucció.

Dos tipus d’ajudes

Les ajudes, més ràpides i sense burocràcia gràcies al Pla Simplifica, s’han organitzat en dos tipus: un per a reparar infraestructures i equips i un altre per a reactivar activitats com esdeveniments o activitats esportives. Les entitats poden sol·licitar ambdues ajudes fins a un límit de 20.000 euros.

Les ajudes estan disponibles per a associacions, fundacions i federacions afectades, com les falles, bandes de música, associacions de jubilats o clubs esportius. Les sol·licituds es poden fer online, amb ajuda telefònica o per correu electrònic per resoldre dubtes. Els beneficiaris no hauran d’avançar els diners, ja que es pagaran de seguida després d’aprovar-les.

El president també ha destacat que, gràcies a les ajudes finançades íntegrament pel Senat, es podrà recuperar la tasca “essencial” que realitzen almenys 863 associacions, fundacions i federacions, que contribueixen a fer dels pobles i ciutats un lloc millor per viure.