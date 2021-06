S’obri el procés de licitació de les obres de Giorgeta i Pérez Galdós de València

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local aprova este divendres l’inici del procés de licitació de les obres per a executar les actuacions provisionals de recuperació d’espai públic en les avingudes Giorgeta i Pérez Galdós. El projecte de Pérez Galdós-Giorgeta parteix d’un pressupost base de licitació de 1.010.893,13 € (IVA inclòs), i contempla un termini d’execució de 4 mesos. “Es tracta d’un projecte de conversió en zona de vianants que preveu l’ampliació de les voreres, la separació de voreres i vehicles i l’habilitació de carril bici i per a vehicles sostenibles”, tal com va anunciar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, en la presentació del projecte.

La zona d’actuació abasta tota l’avinguda Pérez Galdós i l’avinguda Giorgeta, 2 quilòmetres i 136 metres de longitud que milloraran l’urbanisme de diversos barris de la ciutat. Les obres consisteixen en l’ampliació de l’espai per als vianants entre el Passeig de la Petxina i el carrer Sant Vicent Màrtir, en l’execució d’un nou itinerari ciclista i de nous passos de vianants. “L’objectiu principal passa per garantir la distància interpersonal en la zona per als vianants, així com en la separació entre els fluxos per als vianants i els ciclistes mitjançant un rastell separador”, ha manifestat la vicealcaldessa.

Les voreres de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, que actualment presenten una amplària variable d’entre 2 i 2,5 metres segons trams, passaran a tindre una amplària constant de 4 metres, guanyant espai sobre la calçada. És a dir, que cada vianant disposarà de la vorera actual i d’una banda addicional en calçada. A més, la delimitació d’espais es realitzarà mitjançant rastells que separen les noves zones per als vianants de la resta mantenint l’accés als garatges i ampliant les parades per a autobusos de l’EMT.

L’actuació s’emmarca dins de la política desenvolupada des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana per a la recuperació de l’espai públic per a la ciutadania en tota la ciutat. A més, l’ampliació de voreres en esta avinguda és una reclamació històrica dels veïns i veïnes i permet la recuperació provisional de l’espai mentre es desenvolupa el projecte definitiu de transformació de les avingudes. A més, permet reduir la contaminació i el soroll i millorar el paisatge i la qualitat de vida.

Les noves zones per als vianants quedaran acolorides segons els criteris definits en la “Guia de disseny per a la transformació sostenible de l’espai públic de València”, aprovada en 2020, amb el que esta actuació es converteix en una de les primeres experiències d’aplicació de la guia. L’avinguda Pérez Galdós-Giorgeta és un eix amb un gran volum de trànsit. L’urbanisme tàctic permetrà impulsar una important transformació de l’entorn fins a disposar d’un 45% d’espai per als vianants en les dos avingudes.