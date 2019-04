S’obri el termini d’escolarització als centres educatius d’Alzira per al curs 2018-2019

Connect on Linked in

Des de la Regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira s’informa els pares, mares i estudiants que els centres educatius de la ciutat obrin el termini d’inscripció, tant per a la nova escolarització com per a canvi de centre, per al curs 2019-2020.

El termini de presentació de sol·licituds per a Educació Infantil i Educació Primària és del 9 al 17 de maig de 2019.

Per a la inscripció d’ESO i Batxillerat, del 21 al 30 de maig de 2019.

A hores d’ara queda pendent de confirmació el termini per a l’escolarització a les Escoletes Infantils Municipals d’Alzira.

Alguns dels centres educatius celebren jornades de portes obertes en diferents horaris per tal d’atendre pares, mares i alumnat interessat en el centre elegit.

A continuació els informem dels horaris establits per cada un d’estos:

Jornades de portes obertes oganitzades:

Dimarts 2 d’abril: C. Sagrada Família, a les 15.15 h

Dimecres 3 d’abril: CEIP Alborxí, a les 18 h

Dissabte 6 d’abril: C. La Puríssima, d’11 a 13 h

Dissabte 13 d’abril: Xúquer Centre Educatiu, de 10 a 13 h

Dijous 2 de maig: C. García Lorca, de 9 a 17 h

Sol·licitud de visita concertada cridant al centre:

C. Sants Patrons: dilluns de 15.30 a 17 h, i dijous de 10 a 12 h.

CIPFP Lluís Suñer Sanchis.

Escoleta Infantil Tulell.