S’obri el termini per a presentar treballs al Certamen de Poesia Marc Granell d’Almussafes

Les creacions, que han de ser originals i no haver sigut premiades prèviament, poden enviar-se per correu postal o electrònic fins al 9 de març



El lliurament de premis de la vint-i-sisena edició del concurs se celebrarà el pròxim divendres 17 d’abril en el Centre Cultural



La Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes va obrir ahir, dijous 23 de gener, el termini per a la presentació de treballs al XXVI Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes. Les persones interessades a participar en aquesta convocatòria podran enviar els seus treballs per correu postal o electrònic fins al pròxim dilluns 9 de març i el jurat, que donarà a conéixer el nom dels guanyadors el 17 d’abril, entregarà dos premis, un al millor poemari en valencià i un altre al millor poemari en castellà. El guardó inclou una recompensa de 1.200 euros i la publicació en paper de les obres seleccionades. Les bases del certamen poden consultar-se en www.almussafes.net.



Ahir, dijous 23 de gener, es va obrir el termini per a presentar obres al XXVI Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes, una convocatòria impulsada per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la localitat amb l’objectiu de promoure i donar suport a la creació poètica i la seua promoció. Com cada any, un jurat format per Marc Granell, un membre designat per l’editorial que publica les obres premiades i un altre pel Grup Argila de l’Aire, atorgarà els dos premis que es concedeixen en la convocatòria, un al millor poemari en valencià i un altre al millor poemari en castellà. En tots dos casos, el guardó consisteix en la concessió de 1.200 euros i 20 exemplars de l’obra dels autors o autores, que serà publicada en paper pel consistori en el termini màxim d’un any.



“L’idil·li d’Almussafes amb la poesia ve des de lluny i mai ens hem plantejat trencar-lo. Potser es tracta d’un gènere literari menys massiu que uns altres, però amb el qual es poden transmetre tantes coses que seria una llàstima arraconar-lo i deixar que es perdera. L’any passat es van presentar 72 obres, 22 en valencià i 50 en castellà, una xifra que ens confirma el gran interés que existeix per aquest certamen, en el qual tenim la gran sort de comptar amb Marc Granell, un dels millors autors de la nostra terra”, ressalta el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



Tal com es recull en les bases, a les quals pot accedir-se a través del portal web municipal www.almussafes.net, poden participar, en qualsevol de les dues modalitats, tots els treballs poètics inèdits que no hagen sigut premiats en altres concursos o publicats prèviament. Les obres, que no poden sobrepassar els dos-cents versos i han de ser presentats fins al 9 de març, poden consistir en un o més poemes o proses poètiques i han de remetre’s a la Biblioteca Pública Municipal per correu postal, al carrer Llauradors número 42, o per correu electrònic a almussafes_bib@gva.es.



En aquesta vint-i-sisena edició de la iniciativa el sistema de presentació es manté. Les obres han d’entregar-se en un sobre gran, en l’exterior del qual figurarà el lema o títol del treball, la cita ‘Certamen de Poesia Marc Granell Vila d’Almussafes’ i la modalitat en la qual es concorre. Així mateix, en el sobre s’inclouran tres còpies del treball enquadernades o cosides, mecanografiades a doble espai i per una sola cara. En cap de les pàgines ha de figurar el nom de l’autor o autora. Dins del sobre gran s’introduirà un altre sobre que contindrà un escrit en el qual figure el títol de l’obra, el nom i els cognoms, el DNI, l’adreça de correu electrònic, el telèfon de contacte i una carta signada autoritzant l’Ajuntament a recaptar el certificat sobre el compliment de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària.



En cas que s’opte pel procediment online, les obres s’enviaran a la citada adreça en un correu que porte per assumpte ‘Certamen de Poesia Marc Granell 2020’ i en el qual figuren un arxiu pdf que porte per títol el de la mateixa obra i un altre en el qual es recullen les dades personals i que s’anomenarà ‘dades de l’autor’. Aquest arxiu no serà facilitat als integrants del jurat i únicament s’obrirà en cas de ser guardonat.



La decisió del jurat es farà pública en l’acte de lliurament de premis que tindrà lloc el pròxim divendres 17 d’abril a les 22.30 hores en el Centre Cultural d’Almussafes.