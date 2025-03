S’obri el termini per sol·licitar ajudes que fomenten l’ús del valencià en el comerç i l’hostaleria

L’Ajuntament de València ha convocat les ajudes destinades als comerços per a la promoció de l’ús del valencià en els seus negocis.

L’objectiu d’esta subvenció és incentivar la presència del valencià com a llengua d’ús habitual en empreses, comerços i estableiximents oberts al públic de la ciutat.

Es tracta de la sisena edició consecutiva d’esta convocatòria que contempla un pressupost de 47.500 euros i que està dirigida especialment a millorar les estratègies de comunicació entre comerciants i clientela, a més d’impulsar la normalització del valencià en este àmbit tan important. A més, se subvenciona el 100% dels gastos que els comerços hagen realitzat entre l’1 de juliol de 2024 i el 31 de maig de 2025, amb un màxim de 2.000 euros per establiment.

El termini per a presentar les sol·licituds d’ajudes als comerços que fomenten l’ús del valencià va des de este divendres, 21 de març, fins al 9 d’abril. El tràmit es pot realitzar tant presencialment com a través de la Seu Electrònica del consistori, mitjançant el següent enllaç, on també es poden consultar i descarregar les bases per conéixer els requisits o la documentació necessària a aportar.

El Servei de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València, dependent de la Regidoria d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, és l’encarregat de gestionar aquestes ajudes destinades especialment a valorar les accions dutes a terme pels propietaris i propietàries de comerços que contribuïsquen a normalitzar l’ús del valencià en este sector.

Es manté, com en l’edició anterior, vuit línies d’ajudes que proporcionen als comerços de la ciutat un ampli ventall d’accions per fomentar la llengua, que inclouen gastos per formació en valencià d’empleats i empleades; la retolació del local (interior i exterior); anuncis en mitjans de comunicació; o publicitat impresa. També es contempla l’establiment o la millora de la identitat corporativa; materials impresos duradors; pàgines web i aplicacions mòbils; així com una línia específica per al sector hostaler i de restauració (cartes de menú en paper o digitals).