Soledad Sevilla, Jordi Teixidor i José María Yturralde participen en una taula redona a l’IVAM

Els artistes conversaran sobre art, ciència i tecnologia amb motiu de l’exposició ‘Imaginaris mecànics i tècnics en la Col·lecció de l’IVAM’

Els artistes valencians Soledad Sevilla, Jordi Teixidor i José María Yturralde participen dijous, 13 de maig, a les 19 hores en una taula redona al museu valencià, organitzada amb motiu de l’exposició ‘Imaginaris mecànics i tècnics en la Col·lecció de l’IVAM’.

Els creadors conversaran sobre el col·lectiu artístic Antes del Arte (1968-1969) i el Centre de Càlcul de la Universitat de Madrid (1968-1973), dues propostes que van obrir nous horitzons en la seua aproximació a la relació entre l’art i la ciència en un temps d’especial transcendència històrica.

‘En el límit de l’inabastable. Propòsit d’experimentació entre art, ciència i tecnologia’ és el títol de l’activitat, moderada per la professora i arquitecta Mónica García, en la qual Soledad Sevilla, Jordi Teixidor i José María Yturralde abordaran l’experiència i les aportacions del grup creatiu valencià Antes del Arte, sorgit de la mà del crític Vicente Aguilera Cerni.

En aquest col·lectiu es van unir com a grup quasi efímer noms com José María Yturralde, Joaquín Michavila, Ramón de Soto, Eusebio Sempere o Jordi Teixidor, interessats a unir art i ciència, amb l’òptica, la cinètica i la geometria com a teló de fons.

Els artistes també xarraran sobre el llegat del Centre de Càlcul de la Universitat Complutense de Madrid en la creació artística més avantguardista dels anys 70 del segle XX. Professors, artistes i investigadors van participar en la posada en marxa d’aquest espai pioner, creat després d’un acord entre aquesta universitat i l’empresa IBM.

L’objectiu d’aquest espai d’experimentació va ser l’ús de les noves tècniques de càlcul matemàtic en la lingüística, l’arquitectura, l’ensenyament i l’art. A través de formes computables, artistes com Soledad Sevilla, Elena Asins, Ana Buenaventura, Eusebio Sempere o José María Yturralde van generar nous llenguatges artístics caracteritzats pel rigor analític i l’ordre geomètric.

La taula redona és una activitat que s’organitza amb motiu de l’exposició ‘Imaginaris mecànics i tècnics en la Col·lecció de l’IVAM’. La mostra reuneix 300 obres dels fons del museu que exploren les relacions entre l’ésser humà, l’art, la ciència i la tecnologia des de principi del segle XX fins a l’actualitat.

Des de les investigacions plàstiques dels artistes de l’avantguarda històrica dels anys vint i trenta, fins als revolucionaris creadors dels anys setanta, es tracta d’un recorregut al llarg de deu sales temàtiques per a entendre la influència de la màquina en la humanitat i el seu impacte en el món de l’art, sempre obert a la incorporació de nous materials i llenguatges.

Per a assistir a la conversa és imprescindible reserva prèvia a través de l’adreça <ivam@consultaentradas.com> o en el telèfon 976004973 (de dilluns a dissabte de 9 a 20 hores).–