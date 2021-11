Soler: ‘Aquests són els pressupostos més inversors, més socials i més europeus per a impulsar una recuperació justa en la qual ningú quede arrere’

Connect on Linked in

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha destacat aquest dimecres que els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2022, aconsegueixen la xifra global de 27.967,5 milions (2.340 milions més que en 2021), la qual cosa suposa un 9,1% d’increment.

Soler ha realitzat aquestes declaracions durant la seua compareixença després de l’aprovació en el Ple extraordinari del Consell del projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat per a 2022.

El responsable d’Hisenda ha avançat que enguany les inversions de la Generalitat es quantifiquen en 3.121,3 milions d’euros, un 58,4% més que en 2021.

Soler ha assenyalat que la prioritat del Consell “són els fons europeus, l’increment de la inversió i l’enfortiment de l’escut social”, al mateix temps que ha incidit en què en 2022 tractaran de secundar amb els recursos necessaris a les pimes, persones autònomes i al conjunt del teixit productiu valencià.

El conseller ha mostrat la seua satisfacció “amb la capacitat de negociació, acord i esforç” que ha fet la Comissió Política per a dissenyar aquests comptes. Ha insistit en la rellevància d’aquests Pressupostos, que busquen donar resposta als últims esculls de la crisi econòmica i social de la Covid-19 i consolidar la recuperació econòmica.

No obstant això, el conseller ha manifestat que per a desenvolupar aquestes polítiques és necessari revindicar una nova Llei de Finançament Autonòmic i un mecanisme transitori per a poder avançar sense que existisquen dos tipus de velocitats en la recuperació. A l’hora de fer el repartiment econòmic, no es poden oblidar dels més de 5 milions de valencians i valencianes.