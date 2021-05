Soler: ‘El nou sistema economicofinancer de la Generalitat suposarà una autèntica revolució digital de les finances públiques’

Print This Post

La Generalitat disposarà per primera vegada d’un sistema de gestió economicofinancera basat en la “dada única” i en la plataforma de gestió més prestigiosa a nivell mundial, el sistema SAP

“Nefis també es convertirà en una eina clau per a la gestió dels fons europeus Next Generation”, assenyala el conseller

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha subratllat el compromís del Consell d’impulsar el procés de transformació digital de l’Administració de la Generalitat en dos nivells: d’una banda, “en un nivell extern amb la posada a la disposició dels ciutadans de tràmits ‘en línia’ i de l’administració electrònica, però també a nivell intern, augmentant l’eficiència i el control de la gestió”.

Per a això, la Generalitat implantarà en els pròxims mesos un nou sistema economicofinancer, el conegut com a sistema Nefis, que, tal com ha apuntat Soler, “suposarà una autèntica revolució digital de les finances públiques, de tot el procés pressupostari i de la gestió econòmica de la Generalitat en estar basat per primera vegada en la dada única i en la plataforma de gestió corporativa més prestigiosa a nivell mundial, el sistema SAP”.

“Nefis ens permetrà una millora substancial en termes d’agilitació de tràmits, traçabilitat dels diferents procediments, major transparència i una millor en la presa de decisions en unificar en un únic aplicatiu les centenars d’aplicacions diferents amb les quals actualment compta la Generalitat per als seus procediments interns” ha assenyalat Soler durant les jornades ‘El futur digital de la Hisenda Pública’, organitzades per la Junta d’Extremadura.

“No es tracta només de digitalitzar processos interns de gestió, sinó de fer-los més eficients aprofitant les eines digitals disponibles per a millorar estandarditzar processos i la presa de decisions públiques”, ha apuntat el responsable d’Hisenda qui ha advertit que “la gestió economicofinancera requereix actualment d’una transversalitat que afecta a tots els equips en les diferents conselleries pel que després de la implantació de Nefis es millorarà la coordinació, els terminis o la transparència”.

Al costat del conseller d’Hisenda, han participat també en la taula redona la consellera d’Hisenda del Govern balear, Rosario Sánchez; el viceconsejero de Finances i Pressupostos del Govern basc, Hernando Lacalle, i que ha estat moderat pel secretari general d’Administració Digital de la Junta d’Extremadura, Ignacio García, i inaugurat per la vicepresidenta primera del Govern extremeny i també consellera d’Hisenda i Administració Pública, Pilar Blanco-Morales.



D’aquesta manera, els diferents governs autonòmics que tenen implantat aquest sistema econòmic financer basat en SAP han intercanviat experiències sobre el seu funcionament, funcionalitats i exemples de bones pràctiques “que ens permetran a la Generalitat, una vegada que estiga plenament implantat, superar les dificultats detectades i incorporar les millores dissenyades”.

Prèviament, el conseller s’ha reunit amb el president de la Junta d’Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Millora des d’un triple vessant

La implantació de la plataforma SAP a través del batejat com a sistema Nefis permetrà a la Generalitat donar resposta a les seues noves necessitats des d’un triple vessant. Per un comunicat, l’Administració valenciana disposarà d’un “revolucionari i modern” sistema de gestió economicofinancera a través de la dada única. “D’aquesta manera s’eliminaran errors i problemes de duplicitat de dades al mateix temps que es facilita la presa de decisions”, ha destacat Soler.



Així mateix, el nou programari facilitarà la plena implantació de l’administració electrònica en un moment en el qual s’ha demostrat de manera molt evident el seu potencial d’ús. Sobre aquest tema, Soler ha recordat que només en l’últim any la tramitació electrònica ha crescut més d’un 65% en la Generalitat.

A més, també contribuirà a ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública i facilitarà al dret d’accés a la informació a la ciutadania.

D’aquesta manera, Nefis està coordinat per a cadascuna d’aquestes millores per la direcció general de Pressupostos, la direcció general de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (DGTIC) i la Intervenció General, respectivament.

Garantir la capacitació de les persones i la seguretat

Soler també ha anunciat que la Generalitat impulsarà un programa de formació perquè els equips responsables de l’elaboració pressupostària de cada departament i els responsables de les gestions economicofinanceres “puguen adaptar-se amb facilitat a aquesta tecnologia en el menor termini possible i es familiaritzen amb les nova aplicació pressupostària, de formalització de factures, de tramitació d’aquestes, de tresoreria, etc.”

En aquest sentit, Soler ha ressaltat la “millora exponencial de seguretat” que suposarà la implantació de Nefis durant tot el procés de pagament de factures, no sols de la Generalitat, sinó també dels organismes autònoms, en incloure una traçabilitat clara de l’origen de les factures, dobles procediments de signatures electròniques o procediments detallats de pagament que evitaren intents de ciberatacs.

El conseller d’Hisenda també ha volgut agrair l’esforç de tots els funcionaris i funcionàries implicats i dels grups de treball que s’han constituït, ja que, malgrat la pandèmia, la Generalitat ha treballat de forma totalment telemàtica durant tot el confinament per a no retardar la posada en marxa d’aquesta aplicació “amb les dificultats afegides que això ha suposat”. “L’inici de la implantació de Nefis va coincidir amb les primeres setmanes de pandèmia i, malgrat tot, decidim continuar amb aquest projecte que considerem clau per a millorar l’eficiència de l’administració”, ha apuntat Soler.

A més, ha anunciat que des de la DGTIC s’iniciarà un intens procés de migració de dades perquè la posada en marxa del nou sistema “es produïsca amb els menors problemes possibles i amb una transició que resulte còmoda per a l’Administració”.

Fons Europeus

El conseller d’Hisenda ha afirmat també que la implantació de Nefis permetrà també “identificar plenament en l’estructura pressupostària, tant de despeses com d’ingressos, la procedència del finançament i, per tant, portar un seguiment de la gestió, no sols dels fons europeus, sinó de tot el finançament afectat”.

En aquest sentit, ha destacat que Nefis també es convertirà en una eina clau per a la gestió dels fons europeus Next Generation, que tenen com a objectiu mitigar l’impacte econòmic i social de la pandèmia.



“Al mateix temps, el nostre projecte Nefis és també un exemple de les oportunitats que ofereix el finançament europeu, ja que està cofinançat dins del programa operatiu Feder”, ha indicat el conseller.