Soler: ‘La compra pública innovadora contribueix a promocionar un model econòmic basat en la innovació i el coneixement’

“La compra pública innovadora contribueix a promocionar un model econòmic basat en la innovació i el coneixement”

El conseller d’Hisenda ha assegurat que l’èxit de la implantació dels criteris d’innovació és una responsabilitat compartida entre l’Administració i la iniciativa privada

Soler també ha destacat que la compra pública innovadora comporta un canvi en la cultura de la contractació pública

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha assegurat, durant la seua intervenció en la jornada Oportunitats de la Compra Pública d’Innovació, que “la compra pública innovadora contribueix a promocionar un model econòmic basat en la innovació i el coneixement”.

L’acte també ha comptat amb la participació del president del Consorci de la Ribera, Óscar Navarro, i la vicerectora de Recursos Digitals i Documentació de la Univeresitat Politècnica de València (UPV), Virginia Vega, com a representants de les entitats que han desenvolupat el projecte europeu Prominent MED.

Aquest projecte, cofinançat amb els Fons de Desenvolupament Regional Interreg Mediterranean i que ha comptat amb el suport de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, té com a finalitat estimular la Compra Pública d’Innovació per a millorar la qualitat dels serveis públics i al mateix temps fomentar la producció de productes innovadors, activant amb això la demanda del mercat.

Durant la seua intervenció, el conseller d’Hisenda ha afirmat que l’èxit de la implantació dels criteris d’innovació en la contractació pública “és una responsabilitat compartida entre l’Administració i la iniciativa privada, que serveix d’estímul a la cooperació, la millora de la competitivitat empresarial i la modernització administrativa”.

Vicent Soler ha recordat que l’Estratègia Europa 2020 es refereix a la contractació pública com un instrument clau per al creixement intel·ligent, sostenible i integrat necessari per a l’obtenció de millores en matèria d’innovació i participació, també per a la petita i mitjana empresa.

En aquest sentit ha assegurat que el sector públic, com a gran client que és en una àmplia varietat de productes i serveis, pot influir significativament des de la demanda i, conseqüentment, en l’oferta d’aqueixos productes per part de l’estructura empresarial.

“No obstant això, -ha recordat el conseller- no podem oblidar que la compra pública està subjecta a criteris de funcionalitat i preu, així com de publicitat i de concurrència, de manera que la introducció de factors que permeten la incorporació de criteris d’innovació per damunt del preu, no sempre és senzilla”.

“Si bé és cert que la compra pública ha anat incorporant diferents aspectes que han influït en les polítiques econòmiques, com afavorir la participació de les pimes en la innovació; socials, mitjançant la introducció de criteris de sensibilitat social com per exemple la promoció de la igualtat de gènere o integració de la diversitat funcional; o mediambientals, com poden ser els comportaments de sostenibilitat ambiental”, ha assenyalat.

Implicar el sector privat

Per a Soler, “la compra pública innovadora comporta la necessitat d’innovar en la cultura de la contractació pública, però també implica el sector privat, que haurà d’adoptar en molts casos formes organitzatives que la facen menys arriscada tant tècnica com econòmicament, i més acceptable pel mercat mateix i també per l’opinió pública”.

“És evident -ha afegit- que quanta més aplicació puga tindre la compra pública innovadora en el nostre context de pimes i de sectors empresarials ja consolidats, més podrem utilitzar la nostra despesa pública com a palanca de transformació del nostre model econòmic”.

“Per tant, la participació d’organismes i institucions d’investigació amb potencial i solvència reconeguda, com en aquest cas la Universitat Politècnica de València, d’un conjunt d’entitats públiques diferents com el Consorci de la Ribera, o la cerca de plantejaments cooperatius, com per exemple mitjançant l’Associació Valenciana d’Empreses d’Energia, constitueixen fórmules que contribueixen a facilitar l’ús i bon funcionament del mecanisme de la compra pública innovadora”, ha conclòs.

Recursos públics per a facilitar la participació

Durant la seua intervenció, Soler ha assegurat que les administracions públiques “no solament hem de participar activament en la implementació dels criteris que defineixen la innovació en la contractació, sinó que, alhora, hem d’oferir els recursos necessaris perquè la resta d’agents implicats puguen participar en l’oferta”.

En aquest sentit, el conseller ha destacat el conveni subscrit entre la Central de Compres de la Generalitat i l’Agència Valenciana de la Innovació per a impulsar el foment de la innovació en la contractació de serveis de qualitat i mobiliari innovador, així com l’elaboració per part d’aquesta Agència, en col·laboració de totes les conselleries, de la Guia Pràctica del Procés de Compra Pública en Innovació, perquè tots els serveis de la Generalitat puguen incorporar els criteris recomanats.

Finalment, Soler ha recordat que la Generalitat ha establit línies d’impuls, ja siga en el marc del foment de projectes europeus a través de la Conselleria d’Hisenda, com aquelles enfocades per la pròpia Agència Valenciana d’Innovació, per al foment de projectes destinats a la compra pública d’innovació o d’impuls de la demanda de licitació de serveis i productes innovadors gestionats per l’Agència.