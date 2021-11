‘Solidaritat i Cooperació’ és el lema de l’Escola de Nadal 2021 a Catarroja

Connect on Linked in

Les famílies que ho necessiten tindran un servei d’escola matinera a partir de les 8.00 hores

Catarroja, 23 de novembre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja obri el termini per a l’Escola de Nadal 2021. Aquesta actividad, torna enguany amb el seu objectiu doble de, per una banda, proposar una oferta d’oci, cultural i social a la xicalla, i d’altra, ajudar les famílies a poder conciliar la vida laboral i la familiar quan tanca l’escola per les vacances d’hivern. Com en les edicions anteriors, continuem treballant de valent recolzats en la bona experiència que hem tingut per fer d’aquest un lloc d’esplai segur, ateses les actuals circumstàncies per la COVID-19.



“Enguany l’Escola de Nadal te el lema ‘Solidaritat i Cooperació’, un missatge positiu i necessari en els temps que vivim a causa de la Covid19, on fomentar comportaments en els infants d’ajuda al nostre entorn és fonamental. D’altra banda, cal felicitar a tot el l’equip que fa posible aquesta activitat, ja que estan fent un gran esforç durant tota la pandèmia per a que aquestes activitats, fonamentals per a moltes famílies, funcionen amb tota seguretat i efectivitat”, ha explicat Miquel Verdeguer, regidor d’Infància, Adolescencia i Joventut.

L’horari de l’activitat serà de 09:00 a 14:00 hores, amb un servei de matinera gratuït a partir de les 08:00 hores, i es durà a terme els dies 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre, així com el 3, 4 i 5 de gener. L’Escola de Nadal està dirigida a xiquetes i xiquets que es troben cursant educació infantil de 2n cicle fins a 6é de primària i estiguen empadronats/ades en Catarroja, o els pares/mares treballen a la localitat. L’activitat està prevista que es desenvolupe al CEIP Paluzie, amb una oferta de places limitades.



El període d’inscripció de l’Escola de Nadal comença el dimarts 23 de novembre i finalitza el dimarts 7 de desembre, i és el mateix dimarts 7 l’últim dia per a formalitzar el pagament. L’activitat té un preu únic de 35,00 euros. Per a realitzar les inscripcions s’ha de fer el tràmit de forma telemàtica en la seu electrònica de l’Ajuntament de Catarroja. D’altra banda també es pot sol·licitar cita prèvia a l’OIAC i fer el tràmit de forma presencial. Les places són limitades i s’assignaran per rigorós ordre d’entrada.



Escola de Nadal treaballará ODS

L’Escola de Nadal, a més d’oferir activitats d’oci i culturals, també està preocupada pel vessant educatiu. En aquesta edició, entre altres matèries el projecte treballarà diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com són:

ODS 4: EDUCACIÓ DE QUALITAT / ODS 11: CIUTATS I COMUNITAT SOSTENIBLES

– Incorporar pràctiques d’aprenentatge-servei a les escoles de vacances amb la participació activa dels xiquets i xiquetes que assisteixen a aquestes escoles.

– Donar suport a la solució d’un problema o la millora d’una situació en la comunitat.

ODS 10: REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

– Col·laborar en l’erradicació de la desigualtat, fomentant la solidaritat i la cooperació.

ODS 12: PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLE

– Promoure pràctiques sostenibles amb l’ús de deixalles que reutilitzarem per a tallers i altres activitats.

– Promoure la compra a les botigues de proximitat del nostre poble, aprofitant la campanya de Nadal.

ODS 15: VIDA TERRESTRE

– Col·laborar amb una reserva de ximpanzés del Congo que lluita contra l’explotació dels primats. S’hi mostrarà una campanya molt especial que tenen a través de la recollida de mòbils, i demostrar com una acció així pot suposar un canvi per a la biodiversitat.

ODS 16: PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES

– Treballar la pau i la confiança com a valors que han d’estar integrats en la nostra societat, afavorint l’ajuda mútua i la comprensió.

– Sensibilitzar els xiquets i xiquetes sobre la importància de viure en una societat dins del marc de la pau i la comunicació.