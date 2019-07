Sols en la població d’Alzira l’ORA serà gratuïta el mes d’agost.

Connect on Linked in

Alzira comptarà amb aparcament gratuït en la zona blava (ORA) des del dia 1 fins al 31 d’agost. Es tracta d’una mesura que ja es va realitzar en els últims anys, beneficiosa per als alzirenys, així com per a les persones que visiten en estiu la nostra ciutat.

Això sí, pendran mesures perquè la resta d’any els cotxes no estiguen tot el dia aparcats i roten.

Sería una manera de recompensar la pujada de gasolina, posant l’ORA gratuïta?

En moltes poblacions no hi ha zona blava com Torrent, Guadassuar, Tous…, en València en falles és gratuïta al igual que Alzira però en el mes d’agost no.

El poble de Cullera dins del poble la zona blava es paga tot l’any de 9h a 14h menys els diumenges, no obstant en la zona marítima de juny a setembre es paga durant tot el dia, de dilluns a diumenge i la resta de l’any és gratuït.

En Alzira es tracta d’un pas més que afavoreix als usuaris que ús usuaris podran estacionar de forma lliure en les places d’aparcament regulat durant tot el mes. Esta mesura permetrà que automobilistes i veïns s’animen a utilitzar estes zones que, durant la resta de l’any, són de pagament