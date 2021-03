Solten 2.000 anguiles en el riu Sellent al seu pas per Càrcer

Connect on Linked in

Unes 2.000 anguiles, aproximadament 50 quilograms d’exemplars d’aquesta espècie, han sigut alliberades en el riu Sellent, a l’altura de Càrcer. Aquesta acció va ser duta a terme per tècnics del Servei de Caça i Pesca de la Conselleria en col·laboració amb la Fundació Limne i l’Ajuntament de la localitat que treballen, des de fa anys, per la millora d’aquest tram de riu. Josep Botella, alcalde de la localitat, explica que al Sellent “les restauracions dutes a terme al costat de la Confederació Hidrogràfica i Limne, han propiciat tindre un espai ben conservat que permet ara albergar a espècies tan interessants com l’anguila, incrementant la rellevància de la zona com a refugi de fauna vulnerable”.



L’anguila és una espècie autòctona els efectius de la qual “s’han anat reduint progressivament a causa de la contaminació, la sobrepesca o per les barreres que impedeixen la seua migració natural, com a assuts o preses”, segons comenta Sales Tomás, de la Fundació Limne. En aquest sentit, apunten des de l’entitat conservacionista, “la presència de poblacions silvestres en els rius valencians depén en gran manera de les repoblacions que periòdicament realitza la Conselleria, per la qual cosa aquest tipus de soltes són determinants per a la seua continuïtat en el nostre territori” Les 2.000 anguiles alliberades al Sellent, criades en les instal·lacions de la piscifactoria de Tuéjar, vénen a sumar-se a altres repoblacions d’espècies protegides que Limne realitza al costat del Grup de Natura Freixe dins del denominat projecte ‘Biotram’, encaminat a la millora de la integritat biològica en espais fluvials catalans i valencians, gràcies al suport econòmic de la Fundació Biodiversitat (adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica). La confluència del Sellent amb el Xúquer és el punt triat per a aquest projecte entre comunitats autònomes, que se centra en la caracterització i estudi d’aquest singular riu salat i que engloba, al costat d’altres actuacions, la gestió d’espècies invasores o la introducció de protegides, com l’anguila o la saladilla de Mansanet.