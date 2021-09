South Summit ‘Health & Wellbeing’ València visibilitzarà els dies 3 i 4 de novembre el potencial de l’ecosistema emprenedor valencià

Connect on Linked in

Les startups més disruptives del sector de la salut i el benestar interessades a participar en South Summit, podran inscriure’s en la competició fins al 21 de setembre, a través de la web de South Summit

Hui s’ha presentat en l’edifici Ves-los e Vents de la Marina de València, la pròxima edició del South Summit ‘Health & Wellbeing’ València, en un acte en el qual han participat el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana i la regidora d’Emprenedoria i Innovació Econòmica Pilar Bernabé, així com membres de la Generalitat Valenciana com el conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael Climent i la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual. La trobada tindrà lloc els dies 3 i 4 de novembre i comptarà amb ponències i converses amb els referents mundials d’innovació, Market place amb les millors iniciatives i startups del sector, espais de networking i connexió per a crear oportunitats de negoci amb les startups més disruptives, els més potents inversors i les corporacions i institucions líders en innovació.

Pilar Bernabé, ha remarcat que “és un honor acollir a la nostra ciutat este esdeveniment, on mostrarem al món l’alt potencial de l’ecosistema valencià com hub clau de l’emprenedoria i la innovació, també en els sectors de la salut i el benestar. Sens dubte, South Summit Health and Wellness València ens ajudarà a posicionar la nostra ciutat com a referent en la indústria de la salut i la qualitat de vida, atraient talent, inversió i negoci, així com afavorint la maduració de l’ecosistema”.

Per part seua, Carlos Galiana, ha assegurat que “no fan falta més debats ni més paraules, fa falta acció per a lluitar contra el canvi climàtic, perquè té un impacte directe en la salut i benestar de les persones. I que millor que fer-ho des de la innovació. Estem disposats i preparats. Tant és així que des de l’Ajuntament acabem de posar en marxa la primera missió d’innovació per a aconseguir una València Ciutat Neutra. És a dir, que 3 barris o pobles de València siguen capaços d’absorbir el 100% d’emissions de CO₂ que es generen en el barri. I fer-ho abans de 2030”.

València serà l’escenari d’esta trobada en el qual tindran un gran protagonisme el disseny i la innovació, com a impulsors per a donar forma al futur de la salut i el benestar, un futur sostenible amb la persona en el centre. Se sumen a la trobada grans noms que ja contribuixen a donar forma a l’ecosistema emprenedor i que han confirmat la seua assistència en esta edició, entre els quals es troben: Teemu Arina, especialista en Optimització humana i Biohacker; Mario Alonso Puig, cirurgià i expert en motivació; Roberto Mohedano, CEO de Timpers, la marca de calçat dissenyada per persones cegues o Marcos Alves, Soci & Chief Growth Officer de Luda Partners, la primera i única xarxa neuronal que facilita la comunicació entre farmàcies.

Com en totes les edicions de South Summit, la trobada valenciana albergarà una Startup Competition per a startups nacionals i internacionals. Entre totes les participants se seleccionaran prop de 20 startups finalistes, que podran participar en la trobada i realitzar un pitch davant inversors, corporacions i els principals actors de l’ecosistema emprenedor. El guanyador accedirà automàticament a la final de South Summit Madrid 2022. Les startups que vulguen inscriure’s poden fer-ho fins al 21 de setembre, a través de la web de South Summit, https://cutt.ly/ZWOLnOa .

El disseny també juga un paper clau en esta edició sobre salut i benestar, que es realitzarà en la futura Capital Mundial del Disseny, posant en valor la xarxa de professionals i empreses que conformen l’ecosistema del disseny en la Comunitat Valenciana i que ja treballen en projectes d’innovació i emprenedoria.