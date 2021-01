Subdelegació del Govern i la Generalitat reforcen el seu suport al tancament perimetral en l’Horta Sud

Connect on Linked in

Durant aquesta primera setmana s’han tramitat més de 300 multes per no complir amb el confinament, per infraccions de trànsit i per no respectar els punts de control



La Delegació del Govern i la Generalitat Valenciana reforçaran el seu suport al tancament perimetral del nucli poblacional confinat format per Alfafar, Benetússer, Llocnou, Massanassa i Sedaví. Així ho van comunicar el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències de la Generalitat José María Ángel i el subdelegat del govern Rafael Rubio que van estar presents en l’última reunió del Centre de Coordinació Intermunicipal que es va celebrar ahir a l’Ajuntament d’Alfafar.

La Delegació del Govern reforçarà la vigilància en els accessos al nucli poblacional des de la carretera V-31 per a evitar les entrades a la zona comercial d’Alfafar, Sedaví i Massanassa. Aquest reforç és especialment important després dels problemes de trànsit que es van ocasionar el passat cap de setmana, el primer del confinament, després de l’intent d’accedir a l’espai de nombrosos vehicles. Es recorda que l’entrada a la zona comercial només és possible per a persones residents en algun dels cinc municipis.

Per part seua, la Generalitat Valenciana, a través de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, es va comprometre a donar suport a la vigilància dels accessos per via aèria amb la presència d’un helicòpter del 112. Així mateix, César Ochoa, cap provincial de la Unitat Adscrita de la Policia Autonòmica també va afegir que el suport del cos autonòmic que ja presta en la zona continuarà amb actuacions específiques en moments clau mentre dure el confinament.

Durant la reunió, en la qual van participar també els alcaldes, alcaldesses, prefectures de policia local dels cinc municipis i la prefectura del lloc principal de zona Alfafar-Catarroja de la Guàrdia Civil, es va fer balanç de la primera setmana de confinament. Una de les conclusions és la falta de col·laboració d’un grup minoritari de la ciutadania que no respecta les normes. En aqueix sentit, durant aquesta primera setmana s’han tramitat més de 300 multes tant per no complir amb el confinament com infraccions de trànsit per no respectar els punts de control establits. L’import de les primeres van des dels 30 fins a 600 euros i en el cas de les de trànsit 200 euros i retirada de 4 punts del permís de conduir.

Per aqueix motiu, una altra de les conclusions de la reunió va ser la de continuar insistint a través de tots els canals de comunicació disponibles en la conscienciació de la ciutadania de la dimensió del problema i en la necessitat de la col·laboració de tots i totes perquè les mesures preses puguen tindre un efecte positiu en la lluita contra la pandèmia.