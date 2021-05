Sueca acollirà el Campionat Autonòmic de Marató i Lliga de l’Est de Piragüisme

L’Ajuntament i el Club de Piragüisme Sueca signen un conveni de col·laboració per a la celebració d’esta prova, que es disputarà dissabte que ve 15 de maig

L’assut de Sueca serà l’escenari, dissabte que ve 15 de maig, del Campionat Autonòmic de Marató i Lliga de l’Est de Piragüisme, una competició que acollirà proves per a totes les categories, des de benjamins a veterans, i que pretén acostar encara més este esport a la ciutadania. La competició comptarà amb l’organització del Club Piragüisme Sueca i la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esport.

“El Club Piragüisme Sueca ens va comunicar la seua intenció de celebrar a Sueca este campionat autonòmic, i des de l’Ajuntament, des de la Regidoria d’Esports vam decidir recolzar-lo perquè fora la seu de la competició. D’esta manera, a més de fomentar este esport, acostem a la ciutadania, i visitants, este paratge de Sueca com és l’assut, una zona molt bonica on poder practicar l’esport de la piragua. Com sempre, des de l’Ajuntament fem costat a tots els clubs esportius de la ciutat perquè puguen organitzar competicions esportives tan importants com esta, que demostren el nivell i la capacitat de Sueca per a acollir estos esdeveniments”, ha assenyalat la regidora d’Esport, Celia Beltrán. “Per al Club de Piragüisme Sueca és un privilegi que, malgrat la nostra recent creació, en 2017, puguem acollir ja una prova així a la nostra ciutat i abastar este nivell de competició d’àmbit nacional. És un campionat autonòmic, però estem també dins de la Lliga de l’Est, que abasta més autonomies pròximes, i per a nosaltres és un honor poder celebrar-lo perquè es tracta de la prova més multitudinària que s’organitza en tota València”, ha explicat el president del Club Piragüisme Sueca, Vicent Tortajada, qui ha informat també que està prevista la participació d’entre 400 i 500 persones, “més que cap altre any perquè, a causa de la pandèmia i la paralització de les competicions, la gent té moltes ganes de competir i esta és la primera prova de piragüisme que se celebra en la Comunitat valenciana en molt de temps”.

En la prova, participaran esportistes de tots dos sexes i de totes les categories, des de benjamí fins a màster. Així mateix, podran fer-ho en categoria 1K, només un participant per piragua, o 2k, dos participants. El recorregut serà de 18 quilòmetres, en un circuit en el qual els i les participants alternaran els trams dins de l’aigua amb la piragua, amb uns altres en els quals hauran de córrer 200 metres portant les seues piragües. L’inici de la prova està previst a les 10 hores.